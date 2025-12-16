Maduro da la bienvenida al nuevo presidente chileno: "Cuidadito, le toca un pelo a un venezolano"

La mayor parte de la comunidad internacional, en general, y de la Latinoamérica en particular, se ha pronunciado ya sobre la voluntad de un pueblo chileno que le ha otorgado la confianza -con unos 16 puntos de ventaja sobre la candidata oficialista- a José Antonio Kast para dirigir Chile los próximos cuatro años. El candidato del Partido Republicano, reconocido ultra y -ahora no tanto- pinochetista, José Antonio Kast.

Como era de esperar -y a falta de un Vargas Llosa para 'iluminar el camino'-, los mandatarios de derechas y liberales están arropando la llegada del hombre que gobernará una de las mayores potencias sudamericanas con la promesa de mano dura contra los inmigrantes irregulares y con un claro acento de la defensa de la seguridad nacional ante las bandas y el crimen organizado. En Caracas no ha habido excepción, tampoco en la forma en la que tiene Nicolás Maduro en pronunciarse sobre este tipo de cuestiones.

Durante una emisión de su programa, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se ha pronunciado sobre la elección de Kast. Lo ha hecho sin tapujos, llamándole "nazi" y todo ello obviando que Maduro vive en una situación de constante amenaza y en el que ha redoblado su seguridad ante la posibilidad de que EEUU lance ataques en suelo venezolano contra él mismo y los propios objetivos derivados de la operación Lanza del Sur de EEUU contra el narcotráfico -el último ataque ha vuelto a cobrarse 8 vidas de presuntos narcotraficantes, de nuevo sin prueba alguna-.

Maduro, a Kast: "El que se mete con Venezuela se seca. Y usted puede hacerlo rápidamente"

"Señor Kast, usted podrá ser seguidor de (Adolf) Hitler y educado en los valores de Hitler", ha comenzado a dirigirse a Kast, antes de lanzar una seria advertencia. "Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito, [si] le toca un pelo a un venezolano". Maduro ni de lejos se ha quedado ahí y ha continuado advirtiendo a la derecha chilena. "A los venezolanos se (les) respeta. Cuidadito. Escúcheme bien. El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente", ha dejado caer en una de esas frases cargadas de amenaza.

"Cuidadito" Maduro, al próximo presidente de Chile, José Antonio Kast

En esa línea, Maduro ha roto una lanza por los migrantes venezolanos, de los que según datos del propio Gobierno de Chile, de 2023, representan el 75% de los irregulares, unos 252.591 en cálculos del organismo chileno de estadística. Maduro ha subrayado que los venezolanos son "gente de bien, que trabaja, que produce, que aporta a Chile, que paga sus impuestos en Chile".

Se ha dirigido a todos los nacionales en Chile y les ha pedido que "vuelvan a la patria", independientemente "de la región de donde vengan, más allá del tiempo que tengan por allá, más allá de ideologías o posiciones políticas". Ha asegurado que si deciden regresar se les brindará "un apoyo jurídico, diplomático y logístico para toda la comunidad venezolana en Chile y todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido". Una medida muy similar a lo que está ocurriendo con las deportaciones de venezolanos desde EEUU.