Pilar Alegría abandona el Gobierno para volver a Aragón: "He sido muy feliz"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, además de portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que deja su cargo para ser la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

En un tuit publicado en su cuenta oficial en X, justo al inicio del Consejo de Ministros, Alegría ha hecho oficial su adiós al Ejecutivo tras cuatro años como ministra. "Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", ha escrito.

Pilar Alegría ha sido ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno desde noviembre de 2023. Antes, ocupó la cartera de Educación y Formación Profesional durante algo más de dos años. Ahora, Pedro Sánchez tendrá que designar a un nuevo ministro o ministra para este cargo, además de un nuevo portavoz del Gobierno. En la copa de Navidad celebrada este lunes en Moncloa, el presidente ya adelantó que la portavocía volverá a ser ocupada por una mujer. Las quinielas apuntan a Elma Saiz, Diana Morant o Sara Aagesen.

Una maña en el Gobierno

Pilar Alegría es diplomada en Magisterio, especialidad Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza y tiene un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense.

Entre 2008 y 2015 fue diputada en el Congreso, en las legislaturas IX y X. Asimismo, en 2015, formó parte del Gobierno de Aragón como Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, siendo también diputada de las cortes autonómicas de 2015 a 2019.

En 2019, fue la candidata del PSOE a las elecciones municipales de Zaragoza, siendo la fuerza más votada. Posteriormente, ejerció de portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento hasta febrero de 2020, cuando fue nombrada Delegada del Gobierno, responsabilidad que ocupó hasta julio de 2021.

Proceso de primarias

Alegría pugnará ahora con el popular Jorge Azcón para ser el próximo presidente de Aragón. La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha aprobado este martes el calendario de primarias. La presentación de precandidaturas se puede formalizar hasta este mismo martes, 16 de diciembre, a las 18.00 horas y los avales se presentarán desde este martes hasta este viernes, 19 de diciembre, a las 18.00 horas, proclamándose los candidatos este sábado, 20 de diciembre.

Si hubiera más de un candidato se llevaría a cabo una campaña de información hasta el 26 de diciembre, se votaría un día después y se proclamaría quién ha ganado el 28 de diciembre.