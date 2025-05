Va al supermercado y pasa esto en la cola: "Ha sido brutal lo que he visto"

La usuaria de TikTok Montse Ochoa (@unamamidentista) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando indignada una situación que ha vivido al ir a hacer la compra al supermercado.

"Acabo de salir del supermercado y ha pasado una cosa que me ha parecido muy interesante y es que la persona delante de mí ha pagado en efectivo", ha comenzado relatando la usuaria.

"Por ejemplo, 42,50 euros, ¿no? En monedas, en billetes de cinco y en monedas. Entonces, el retraso que ha supuesto eso en la cola... ", ha explicado la creadora de contenido.

"Me he puesto a observar a la gente a mi alrededor y la gente ha empezado a enfadarse, la cajera se ha empezado a agobiar, alrededor mío la gente se estaba poniendo tensa...", ha narrado la dentista.

"La que estaba dos puestos más atrás ha empezado ya a criticar con su actitud la lentitud de la caja: 'mira, esa persona de la otra caja que estaba dos puestos antes que yo ya ha terminado'", ha ejemplificado la usuaria.

"Entonces, ¿qué lectura sacó de esto? Esta persona que estaba pagando en efectivo, era una persona extranjera que seguramente no tenga tarjeta", ha apuntado la creadora de contenido.

"Se estaba llevando cosas de higiene básicas que seguramente las circunstancias le habían llevado a no disponer de una tarjeta, de hecho ha tenido que devolver algo de su compra porque no le llegaba", ha matizado Montse.

"Y toda la gente alrededor perdiendo la paz. Pensemos cómo nos sentimos cuando empezamos a agobiarnos, ese sentimiento desagradable, esa sensación desagradable de angustia, de necesito terminar, necesito salir de aquí para seguir haciendo cosas y terminar y seguir adelante con mi vida", ha reflexionado la usuaria.

"Perder la paz por una circunstancia que no depende de ti y que esa persona que está generando esa situación, que además ha pedido perdón al final. Y yo digo, o sea, está pidiendo perdón por retrasar la cola, pero que tampoco es su culpa, él lo ha intentado hacer lo más rápido posible", ha asegurado la dentista.

"Bueno, me ha parecido todo un despropósito. A mí esto me ha pasado anteriormente, entonces, ese sentimiento de angustia que tengo de no disfrutar ni siquiera el hacer la compra nos lo tenemos que hacer mirar", ha considerado Montse.

"Porque es que esa situación ya te estropea el día entero. Entonces es importante que nos pongamos en la piel del otro, porque a esa persona seguro que le hubiera encantado tener una tarjeta, pasarla por la maquinita y terminar rápido, pero no podía", ha aconsejado la dentista.

"Y el resto estaba todo el mundo enfadado. Ha sido brutal lo que he visto, pero bueno, nada, que intentemos no perder la paz por una situación que no depende de nosotros", ha concluido la usuaria.