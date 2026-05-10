Una británica pone en valor a los colegios en España por un detalle que considera clave: "No estaba emocionalmente preparada"

Una británica que se hace llamar en redes sociales como 'Mummy in Málaga', sobre todo en TikTok, ha comenzado a crear contenido desde que se mudó a España para hablar del país, el día a día en Málaga, curiosidades que va descubriendo y algunos choques culturales, que no han sido pocos.

Uno de ellos apunta directamente al sistema educativo y elogia que en España se pueda escolarizar a los hijos desde los tres años: "Aquí, la escuela comienza a los tres años. ¡A los tres años! No estaba emocionalmente preparada para esto, pero debo decir que es una de las mejores sorpresas que hemos tenido aquí".

Lo que ella esperaba es que los niños estuvieran "leyendo a Shakespeare" y practicando las tablas de multiplicar al ser una escuela. "Pero para ser sincera, es una guardería sofisticada con un poco de estructura, tienen mesas y sillas pequeñas, todo en miniatura", ha relatado.

Sus hijos ya tienen una opinión al respecto: "Les encanta. Mi hijo tiene tres años y me preguntó si puede ir a la escuela los fines de semana. ¡Está obsesionado!". En cuanto a reacciones, muchos españoles le han intentado dar algunos matices respecto a cuándo es obligatoria la escolarización en el país.

En España, el derecho a la educación es un derecho fundamental que se establece en el artículo 27 de la Constitución Española, en el que se reconoce también la libertad de enseñanza.

En una sentencia del dos de diciembre de 2010, el Tribunal Constitucional expuso la consideración de que la libertad de enseñanza no ampara la opción de los padres de no escolarizar a los hijos. De hecho, es un "deber" y la enseñanza es obligatoria desde los seis hasta los 16 años, debiéndose escolarizar en un centro escolar homologado, pero eso no impide que se pueda escolarizar en las escuelas de infantil.

En el caso de que unos padres no escolaricen a los hijos, se consideraría una prueba de desprotección del menor, por lo que ordenaría la intervención de los servicios sociales o del Ministerio Fiscal, cuya obligación legal es velar por los derechos e intereses de los menores, tal y como señala la abogada Ana Camiño en su portal web.