Un profesor le dijo en 2º de Bachillerato que no iba a "llegar a nada en la vida" y ocho años después le da una respuesta de campeonato 

Los profesores tienen en sus manos buena parte del futuro de sus alumnos. El maestro que sabe motivar y enseñar a los chavales puede sacar oro de ellos. Pero, al contrario, el que no es consciente del daño que hace en ellos puede truncar carreras enteras.

Es el caso del usuario de TikTok @fisioteduca, que tiene más de 800.000 seguidores en esa red social y que ha lanzado un potente mensaje a un profesor que, cuando estaba en 2º de Bachillerato, le dijo a través de un correo electrónico que nunca iba a llegar a nada.

"En 2º de Bachillerato el profesor de matemáticas intentó arruinarme la vida. Esto nunca lo he contado, pero como hoy he venido a recoger mi título de fisio... es el día", dice el usuario, que muestra lo que le dijo por escrito aquel maestro: "Habéis aprobado porque así lo quiere el instituto. Vuestra generación no va a llegar a nada en la vida y tú todavía menos, no vas a llegar a nada en la vida".

"Esa frase no se me va a olvidar nunca"

"Llevo tanto tiempo esperando y por desgracia esta historia no es mía sola, es de muchos. Este profesor, durante tres años, estuvo intentando que suspendiéramos a toda costa. Tanto que con un 7 de media por un parcial me suspendió antes de selectividad y me dijo: 'Si por mí fuera no aprobabas porque no vas a llegar a nada en la vida. Y ese momento, esa frase, no se me va a olvidar nunca", asegura.

"Por fortuna, aprobé esa recuperación, pero muchas amigas mías que no se me olvidan se quedaron sin hacer selectividad. Pero ese cinco y el de primero hicieron que yo me quedase en el puesto siete (saqué un 11,6 en selectividad, con solo un 7 en 2º de Bachillerato hubiese entrado) para entrar en Sevilla. Y me fui a Osuna", cuenta.

"El tiempo pone a cada uno en su lugar"

"Todos estos años, desde que salí, he estado callado porque el tiempo pone a cada uno en su lugar. Cuando me pasó toda esta mierda, yo me prometí que jamás nadie me iba a decir lo que yo valgo. Solo yo sé lo que valgo y sólo tú sabes lo que vales. Entérate de que da igual lo que te digan, lo importante eres tú, lo que tú pienses", subraya.

"¿Sabes lo bien que sabe callar, callar, cuatro años? Cuatro años, cuatro han pasado y mirad todo lo que he conseguido. Si hago este vídeo es porque a mí no me hundió pero a otra muchas personas sí. Jamás dejes que otra persona apague la llama que llevas dentro", insiste.