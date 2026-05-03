Un profesor de primaria se dirige directamente a los padres de sus alumnos: lo que pasa en sus clases no es normal

La forma de enseñar de los profesores en los colegios ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, pero también lo ha hecho la forma de aprender de los alumnos, que según muchos expertos están experimentando un retroceso respecto a generaciones anteriores.

El profesor de primaria Alejandro Mesa, @buenosdiasporcierto en TikTok, ha alertado de este problema en su perfil. En un video publicado recientemente se pregunta "qué está pasando" con los alumnos más jóvenes.

"Por favor, si tenéis hijos en educación primaria, en educación secundaria, ponedles a leer, ponedles a comprender, que escriban, que os expliquen lo que han leído", pide a los padres de sus alumnos.

"Hablad de cosas que comprendan, que entiendan, que presten atención, que estoy explicando en clase", continúa este joven profesor, que cuenta lo que ha vivido al dar clase de matemáticas en el colegio en el que trabaja.

"Esto va a ir cada vez a peor"

"Explico sumas y restas de dos cifras llevándote, hacemos la prueba de la suma y de la resta para comprobar que hemos hecho bien las operaciones y no lo entienden", asegura, al tiempo que cuenta que se tiene que pasar por todas las mesas de la clase para explicar la lección de forma individual.

"Yo tengo 20 alumnos, que aún puedo dar gracias, que tengo pocos, pero no me da tiempo en una hora a pasarme a hacer la explicación general y luego pasarme uno por uno", se queja este profesor de primaria.

En su opinión, entre los alumnos hay una evidente falta de atención: "Es un problema muy grave, que hay de falta de atención y falta de comprensión. Me vais a decir que soy un pesado... la alta exposición a pantallas".

"Quitadles móviles, quitadles tablets, quitadles ordenadores y quitadles todo. No se están enterando de nada", alerta el profesor, que considera que si se falla en la comprensión, la escritura y la lectura, "fallamos en todo".

"Lo más importante en la primaria es que sepas leer bien, que sepas comprender y expresarte bien en los idiomas que trabajes. Si tú tienes una buena comprensión y una buena expresión, la matemáticas van a ser mucho más fáciles", asegura.

"Yo lo intento, pero a todos no puedo llegar. Voy a intentar hacer lo mejor de mí, pero yo aviso con el tema de las pantallas y las redes sociales, o hacemos algo o esto va a ir cada vez a peor", sentencia Alejandro Mesa.