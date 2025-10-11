Una diputada de Vox pierde los papeles e interrumpe a la presentadora Sandra Golpe durante un acto en el Congreso de los Diputados 

La periodista y presentadora de TVE, Sandra Golpe, a la izquierda, Blanca Armario, diputada de Vox, a la derecha

La periodista y presentadora de TVE, Sandra Golpe, y la diputada de Vox, Blanca Armario, han protagonizado un tenso momento después de que la política del partido de Santiago Abascal interrumpiese a gritos a la comunicadora justo cuando estaba hablando sobre la "crispación".

Todo ocurrió durante el debate sobre el informe 'Estado Mundial de las Niñas 2025. Déjame ser una niña, no una esposa: Experiencias de niñas que viven el matrimonio infantil' de Plan Internacional España, momento en el que la periodista se encontraba explicando unos datos que tildó de "tremendos".

"Se queda una impactada escuchando esos testimonios que reflejan lo durísimo que es la vida de tantas niñas todavía hoy en el siglo XXI", afirmó Golpe, que criticó el hecho de que a día de hoy se sigan haciendo matrimonios infantiles, entre otras cuestiones.

Después de su intervención, hablaron varias veces, entre ellas la de la señalada diputada de Vox, quien en vez de lamentarse por esta situación, decidió criticar al Partido Popular y afirmar que todo es culpa de las "políticas de fronteras abiertas". "Los han permitido también el PP, que consigue seguir con esa política de buenismo", señaló entonces Armario, que cree que únicamente su partido ha denunciado "los matrimonios forzosos en España".

Tras eso, la periodista volvió a coger el turno de palabra y quiso dirigirse a todos los que conformaban la sala. "Bueno, aquí hay libertad de expresión. Pero saben ustedes que la crispación es el peor enemigo de la política y de todo en general", aseguró la de TVE, que no pudo terminar su intervención al ser interrumpida por la política de Vox.

"¡La crispación la crea la izquierda mintiendo sobre nuestro mensaje! (...) Yo hablo de verdades, yo hablo de realidades...", respondió visiblemente alterada e interrumpiendo a la comunicadora. "Que no manipule el mensaje, que no hable de crispación", añadió finalmente. La escena ha sido compartida por un usuario en las redes sociales y lleva ya cerca de 170.000 reproducciones.