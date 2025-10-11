Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una diputada de Vox pierde los papeles e interrumpe a la presentadora Sandra Golpe durante un acto en el Congreso de los Diputados
Virales

Virales

Una diputada de Vox pierde los papeles e interrumpe a la presentadora Sandra Golpe durante un acto en el Congreso de los Diputados 

La interrupción ha ocurrido cuando la periodista recordaba que la "crispación es el peor enemigo de la política y de todo, en general". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
La periodista y presentadora de TVE, Sandra Golpe, a la izquierda, Blanca Armario, diputada de Vox, a la derechaCanva- HuffPost

La periodista y presentadora de TVE, Sandra Golpe, y la diputada de Vox, Blanca Armario, han protagonizado un tenso momento después de que la política del partido de Santiago Abascal interrumpiese a gritos a la comunicadora justo cuando estaba hablando sobre la "crispación". 

Todo ocurrió durante el debate sobre el informe 'Estado Mundial de las Niñas 2025. Déjame ser una niña, no una esposa: Experiencias de niñas que viven el matrimonio infantil' de Plan Internacional España, momento en el que la periodista se encontraba explicando unos datos que tildó de "tremendos". 

"Se queda una impactada escuchando esos testimonios que reflejan lo durísimo que es la vida de tantas niñas todavía hoy en el siglo XXI", afirmó Golpe, que criticó el hecho de que a día de hoy se sigan haciendo matrimonios infantiles, entre otras cuestiones. 

Después de su intervención, hablaron varias veces, entre ellas la de la señalada diputada de Vox, quien en vez de lamentarse por esta situación, decidió criticar al Partido Popular y afirmar que todo es culpa de las "políticas de fronteras abiertas". "Los han permitido también el PP, que consigue seguir con esa política de buenismo", señaló entonces Armario, que cree que únicamente su partido ha denunciado "los matrimonios forzosos en España". 

Tras eso, la periodista volvió a coger el turno de palabra y quiso dirigirse a todos los que conformaban la sala. "Bueno, aquí hay libertad de expresión. Pero saben ustedes que la crispación es el peor enemigo de la política y de todo en general", aseguró la de TVE, que no pudo terminar su intervención al ser interrumpida por la política de Vox. 

"¡La crispación la crea la izquierda mintiendo sobre nuestro mensaje! (...) Yo hablo de verdades, yo hablo de realidades...", respondió visiblemente alterada e interrumpiendo a la comunicadora. "Que no manipule el mensaje, que no hable de crispación", añadió finalmente. La escena ha sido compartida por un usuario en las redes sociales y lleva ya cerca de 170.000 reproducciones. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 