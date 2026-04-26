Una docente relata el dilema sobre si está bien dejar que los alumnos entreguen los trabajos fuera de plazo: la razón es vital

Dunya, una profesora de inglés que también imparte clases en un máster de Profesorado, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@mdunyateacher) en el que comparte el dilema que tiene con sus alumnos, quienes le han pedido en reiteradas ocasiones la posibilidad de entregar algunos trabajos de clase fuera del plazo establecido.

Ese es el punto central del debate y de su gran duda: "¿Estamos siendo demasiado blandos o es que el sistema no da más de sí? Por un lado, entiendo las circunstancias personales. Por otro, me pregunto si estoy preparando a mis alumnos/as realmente para la realidad de un centro educativo donde los plazos son sagrados".

En el vídeo comienza mostrando su sorpresa, ya que es algo que no le había ocurrido en todos los años que lleva dando clases en el máster: "Una cantidad alucinante de correos de alumnos y alumnas solicitando entregar los trabajos fuera de plazo".

Tras ello, ha hecho una reflexión porque, por un lado, le parece comprensible, ya que entiende que los alumnos del máster, a esas alturas, compaginan el trabajo y la familia con los estudios, como tantas personas hacen: "Yo misma me saqué el doctorado y el máster a la vez que compaginaba mi trabajo y mi familia".

"Las actas se cierran cuando se cierran"

Sin embargo, también está el factor de cómo funcionan realmente los centros educativos: "No tienen esa elasticidad a la hora de entregar, tienen plazos, las actas se cierran cuando se cierran y las notas se envían cuando se envían".

Así, ha concluido planteando su dilema: "Si yo soy flexible con estos futuros docentes ahora, ¿eso es una muestra de empatía pedagógica o en realidad es un flaco favor de cara a su futuro profesional?".

Entre las reacciones al vídeo ha destacado la del usuario @cautelano: "Ahí demuestran la importancia y prioridad que le dan a lo que están haciendo". Y Dunya ha respondido al respecto: "Lo preocupante es que son futuros formadores. ¿Cómo gestionarán los tiempos cuando sean profes y no puedan entregar las cosas otro día porque el día marcado no les va bien?".