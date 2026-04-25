Preguntan al chef de Mugaritz cuánto cuesta el menú en su restaurante: su respuesta da que hablar

El cocinero Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, pasó recientemente por la Cadena SER, donde habló, entre otras cosas, sobre su nuevo libro, el ensayo No sé y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos (Planeta Gastro).

En la entrevista concedida al programa Gastro SER repasó sus orígenes en la cocina, como cocinero, profesión que le inculcó su madre: "En esa época murió mucha gente por las drogas y pensó, si me metía en una cocina, al menos siempre tendría algo que comer".

Sin embargo, lo más llamativo se produjo cuando le preguntaron por el menú de su restaurante, el Mugaritz, ubicado en Errenteria, Gipuzkoa. Andoni Luis Aduriz confesó que desconoce cuánto cuesta.

"No tengo ni idea"

"¿Te digo la verdad? No tengo ni idea". Asimismo, y tras preguntarle por el precio del año pasado, el cocinero también lo desconoce. Sin embargo, al sugerirle que puede estar en torno a los 300 euros, respondió afirmativamente.

"Es que el precio lo decide Administración. Se hacen los escándalos de cuánto cuesta fletar el barco, teniendo en cuenta la subida de precios y lo que está pasando en el mundo. Pero es que la parte administrativa no me interesa nada. Si me preguntas a cuánto pagamos la merluza, también te diré que no lo sé", explicó en la SER.

Por otro lado, Andoni Luis Aduriz agradeció que se le tache de "genio creativo" y aseguró ser muy consciente de que la gente se fija mucho en el precio. Por ello, reivindicó el valor de la artesanía que resiste frente a la lógica del mercado.

"A nadie se le obliga a comer en un restaurante, como tampoco le obligan a pagar el abono de un partido de fútbol, y eso me da mucha tranquilidad", sentenció Andoni Luis Aduriz en la SER, donde también ha hecho un repaso a su trayectoria profesional, acreditada por numerosos reconocimientos.