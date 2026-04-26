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Bryan Johnson, multimillonario obsesionado con la longevidad: "Si te caes antes de 7 segundos a la pata coja con los ojos cerrados, tu cerebro tiene entre 60 y 80 años biológicos"
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Bryan Johnson, multimillonario obsesionado con la longevidad: "Si te caes antes de 7 segundos a la pata coja con los ojos cerrados, tu cerebro tiene entre 60 y 80 años biológicos"

Está tan preocupado por el envejecimiento que ha llegado incluso a someterse a un trasplante de plasma de su hijo.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Bryan Johnson habla durante una conferencia en Lisboa (Portugal) en noviembre de 2016.
El multimillonario Bryan Johnson habla durante una conferencia, en 2016.Horacio Villalobo/ Corbis VIA GETTY IMAGES

Los multimillonarios se permiten a veces opinar de casi todo, unas veces más alegremente y otras, con razón. Es el caso de Bryan Johnson, que está obsesionado con la longevidad y ha hecho una serie de afirmaciones un tanto soprendentes: "Si te caes antes de siete segundos a la pata coja, tu cerebro tiene entre 60 y 80 años biológicos, como ha publicado Business Insider.

La cuestión es que Johnson lleva vida casi de atleta, según ha contado: "Practico varios deportes, controlo mi estado físico mediante pruebas de natación contrarreloj, levantamientos de pesas hasta el agotamiento y evaluaciones de potencia umbral funcional que me llevan al límite mental y físico".

Pero Johnson ha llegado a extremos insospechados para mantenerse eternamente joven, llegando incluso a someterse a un trasplante de plasma de su hijo. Señala acertadamente que la vitalidad y la flexibilidad disminuyen en los adultos a medida que envejecen. Investigadores de la Clínica Mayo han calificado la prueba de equilibrio sobre una pierna como "una medida válida de la fragilidad, la independencia y el riesgo de caídas".

Este empresario de 48 años guió a los asistentes a un evento, organizado por la citada publicación, a través de esa sencilla prueba destinada a determinar cómo está envejeciendo el cuerpo de una persona en comparación con su edad cronológica. "Es muy fácil: hay que mantenerse de pie sobre un solo pie, cronometrar el tiempo y evitar caerse durante el mayor tiempo posible", explicó.

"A medida que envejeces, tu cerebro se atrofia y tu capacidad para mantener el equilibrio desaparece. Por eso, cuando te haces mayor y te caes, eso no es nada bueno", dijo Johnson. Y, a continuación explicó a la audiencia del evento que su escala es la siguiente: "Si aguantas entre 0 y 7 segundos, tu cuerpo tiene entre 60 y 80 años; entre 7 y 15 segundos, tiene entre 40 y 60 años, y si es entre 15 y 30 segundos, tiene entre 20 y 40 años".

Según Business Insider, un estudio de la Clínica Mayo de 2024 reveló que los adultos mayores de 50 años eran los más afectados por el tiempo de equilibrio sobre una pierna, entre varias pruebas funcionales. Pero existen otros indicadores de salud para muchas personas, como la prueba de sentarse y levantarse, la prueba de suspensión estática y la prueba de velocidad al caminar. Por ejemplo, la prueba de sentarse y levantarse solo lleva 30 segundos puede ser un buen indicador de la longevidad. Con una silla y un cronómetro, cuenta cuántas veces puedes levantarte hasta quedar de pie; este ejercicio mide la fuerza y la resistencia de la parte inferior del cuerpo.

De hecho, un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology reveló que las personas que obtuvieron una puntuación entre 4,5 y 7,5 tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de fallecer durante el periodo de seguimiento. Y aquellas que obtuvieron una puntuación de 0 a 4 tenían seis veces más riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares.

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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