Vlada, influencer rusa afincada en España, tras vivir la Feria de Abril: "Después de 7 días de feria tendría que irme a las montañas del Tíbet para recargar mi batería social"

La Feria de Abril de Sevilla es, sin lugar a dudas, una de las fiestas españolas con mayor proyección internacional. Cada año, miles de turistas aterrizan en la capital andaluza buscando vivir en primera persona el gran festín de El Real.

Vlada, una creadora de contenido rusa afincada en nuestro país, ha querido compartir a través de su canal de YouTube su experiencia sumergiéndose de lleno en esta celebración. En primer lugar, la influencer explica a la perfección el tremendo imán que supone esta semana para los extranjeros.

“La feria de Sevilla, la fiesta más icónica de la cultura andaluza, reúne todo lo que es España para los extranjeros: la música flamenca, trajes de gitanas, tapas, días de sol y alegría. Es una experiencia que, si tienes la suerte de vivir, jamás lo vas a olvidar”, manifiesta.

El misterio de la infinita "batería social" española

Más allá del rebujito y las sevillanas, si hay algo que ha dejado a Vlada sin palabras es la forma en la que los españoles afrontamos las celebraciones. Y es que, a sus ojos, vivimos la fiesta con una intensidad arrolladora. “Os encantan las fiestas masivas, celebrar esta vida a lo grande y compartir la alegría no solo con vuestras familias, sino con cientos y miles de personas”, apunta.

Esta extroversión choca frontalmente con las costumbres de su gélida tierra natal. "Me parece algo precioso y, la verdad, casi exótico, porque nosotros los rusos somos radicalmente diferentes y mucho más fríos en este sentido", reconoce.

En esta misma línea, la creadora de contenido destaca el asombroso "aguante" de los locales, haciendo referencia a los valientes que son capaces de empalmar un día de feria con el siguiente sin inmutarse. “Son 7 días de bailes, de música, de alcohol y atracción. Un maratón de diversión, hay gente y bastante que no se pierde ni un día”, señala.

"Por favor, no cambiéis nunca"

Ante semejante despliegue de energía, la youtuber confiesa su total admiración por la inagotable capacidad de interacción que demostramos tener de puertas para afuera. “Siendo rusa y teniendo un carácter introvertido, después de 7 días de feria tendría que irme a las montañas del Tíbet para recargar mi batería social”, agrega.

“Pero para vosotros, es bastante normal. Por favor, no cambies en ese sentido porque precisamente por eso nosotros los extranjeros os amamos tanto, por vuestra capacidad de socializar y divertirse”, concluye Vlada, coronando a los españoles como los reyes indiscutibles de la calle.