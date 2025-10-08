Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una española va de ruta en Noruega y lo que se encuentra solo puede ocurrir en ese país

El debate está servido.

Fragmento del vídeo de @articgirl@articgirl

La bondad y la solidaridad son todavía circunstancias que, pese a que deberían ser lo común al vivir en sociedad, todavía nos llaman la atención y nos sacan una sonrisa.

La usuaria @articgirl, una chica española que vive actualmente en Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando qué es lo que se ha encontrado tirado en medio de la montaña al ir a hacer una ruta senderista.

"Sabes que estás en Noruega cuando alguien se ha subido a hacer una ruta de montaña en octubre, pensando que iba a hacer mucho frío, y literalmente se han dejado las cosas aquí", ha comentado la española, enseñando un montón de chaquetas en un rincón.

"En plan tipo: bueno, las dejamos aquí y cuando volvamos, bajando, las recogemos. ¡Esas cosas solo pasan en Noruega!", ha asegurado la creadora de contenido, totalmente alucinada.

"O sea, son chaquetas buenas. En plan, literalmente podría ahora cogerlas y llevármelas. Pero no lo voy a hacer. Pero que eso, que esto pues solo pasa en Noruega", ha comentado la española.

"Ven a Noruega dicen, es un país seguro dicen... Jajaja lo corroboro y más cuando estás en sitios pequeños, que aunque haya mucho turista sigue siendo súper seguro", ha añadido también la usuaria en la descripción del vídeo.

Una afimación que, sin embargo, han desmentido algunos usuarios en la sección de comentarios, quienes han defendido que en España eso es algo que también pasa, y que depende más del ambiente montañista que del país.

"Yo en los pirineos dejé mi mochila de 15 kilos abajo y subi a la cima y al bajar intacta, es respeto a la montaña lo que los de la ciudad no tienen", ha relatado uno de los usuarios.

"En España a veces tienes que dejar la mochila para acceder a algún pico y nunca jamás me faltó nada", ha añadido también otro internauta, contando una situación similar.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 