Una española va de ruta en Noruega y lo que se encuentra solo puede ocurrir en ese país

La bondad y la solidaridad son todavía circunstancias que, pese a que deberían ser lo común al vivir en sociedad, todavía nos llaman la atención y nos sacan una sonrisa.

La usuaria @articgirl, una chica española que vive actualmente en Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando qué es lo que se ha encontrado tirado en medio de la montaña al ir a hacer una ruta senderista.

"Sabes que estás en Noruega cuando alguien se ha subido a hacer una ruta de montaña en octubre, pensando que iba a hacer mucho frío, y literalmente se han dejado las cosas aquí", ha comentado la española, enseñando un montón de chaquetas en un rincón.

"En plan tipo: bueno, las dejamos aquí y cuando volvamos, bajando, las recogemos. ¡Esas cosas solo pasan en Noruega!", ha asegurado la creadora de contenido, totalmente alucinada.

"O sea, son chaquetas buenas. En plan, literalmente podría ahora cogerlas y llevármelas. Pero no lo voy a hacer. Pero que eso, que esto pues solo pasa en Noruega", ha comentado la española.

"Ven a Noruega dicen, es un país seguro dicen... Jajaja lo corroboro y más cuando estás en sitios pequeños, que aunque haya mucho turista sigue siendo súper seguro", ha añadido también la usuaria en la descripción del vídeo.

Una afimación que, sin embargo, han desmentido algunos usuarios en la sección de comentarios, quienes han defendido que en España eso es algo que también pasa, y que depende más del ambiente montañista que del país.

"Yo en los pirineos dejé mi mochila de 15 kilos abajo y subi a la cima y al bajar intacta, es respeto a la montaña lo que los de la ciudad no tienen", ha relatado uno de los usuarios.

"En España a veces tienes que dejar la mochila para acceder a algún pico y nunca jamás me faltó nada", ha añadido también otro internauta, contando una situación similar.