Una española se sobresalta al ver lo que pasa en Holanda el primer lunes de cada mes a las 12.00 

Adaptarse a las costumbres y tradiciones de un país no siempre es fácil. En ocasiones, las diferencias respecto a lo que uno está habituado son tan fuertes que cuesta aclimatarse a ello.

Si no, que se lo digan a la usuaria de TikTok @antiadiary, quien ha explicado lo que pasa en Holanda todos los primeros lunes de mes exactamente a las 12.00.

"Otro choque cultural: en Holanda, el primer lunes de cada mes a las 12.00 hay una alarma 'de prueba' que suena en todo el país como si se acabara el mundo", apunta.

"Se llama 'waarschuwingssirene' (sirena de advertencia)", explica ella misma, que señala que se trata de "un sistema de sirenas que cubre prácticamente todo el país".

"Se instaló durante la Guerra Fría, pensado originalmente para alertar a la población en caso de bombardeo", añade antes de decir que "hoy en día, se utilizaría solo en situaciones muy graves, como un gran desastre químico, una inundación o una amenaza directa para la población".

"La prueba mensual garantiza que las sirenas siguen funcionando y también mantiene a la gente consciente de su existencia. Cuando suena fuera del primer lunes del mes a las 12:00, significa que hay una emergencia real, continúa antes de lanzar una pregunta: "¿Pero y si da la casualidad de que la emergencia pasa un primer lunes a las 12:00?".

"¿Y si sí se acaba el mundo un primer lunes a las 12?", pregunta un usuario en los comentarios. "Mi pensamiento desde que llegué 😂", responde otra persona.

Otros usuarios que viven en aquel país explican sus experiencias con esa sirena. "A mí me pilló conduciendo a hacer la compra. Pensaba que estaba persiguiéndome la policía entera de Holanda, me puse a llorar", dice uno.

"El susto que me lleve tío el primer día que lo escuché", apunta otro. Y uno más, en la misma línea: "No veas tú el primer día que la oí que paranoia".