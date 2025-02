Una española que vive en Suiza explica lo que pasa en los supermercados: aquí, para pena de muchos, no es igual

La usuaria de TikTok @sarainzurich, como su propio nombre indica, es una española que vive en Suiza y que suele contar cómo es su día a día en uno de los países más caros del mundo para vivir.

En uno de esos vídeos ha explicado algo que le sorprendió mucho al ir a un supermercado a hacer la compra y miró el ticket: allí tienen redondeo. Es decir, si la compra es de 7,92 "te lo redondean a 7,90" y "básicamente te regalan dinero".

"Esto lo hacen porque en Suiza no existe la moneda ni de uno ni de dos céntimos. La más pequeña que tienen es la de cinco. Si tú vas a pagar en efectivo no tiene sentido que te digan que cuesta 7,92 cuando no te van a poder dar el cambio", ha explicado.

Por último ha señalado que eso típico de España de "quédate con el céntimo" cuando algo cuesta 7,99 allí no se da. En los comentarios muchos han señalado que lo hacen en otros países como Bélgica o Australia.

De hecho, Donald Trump acaba de anunciar la prohibición de fabricar monedas de un centavo. El presidente alega que el coste de fabricarlas supera con mucho su valor facial, lo que genera pérdidas para el contribuyente.