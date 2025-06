Una experta en comunicación no verbal analiza a Pedro Sánchez y saca una conclusión 

Patrycia Centeno ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación a raíz de la dimisión de Santos Cerdán como número 3 del PSOE tras el informe de la UCO que lo vincula a una supuesta trama de mordidas con obras públicas.

La experta en comunicación no verbal ha ido desgranando las caras del presidente del Gobierno y verificando si su rostro dice lo mismo que sus palabras.

"Comisuras hacia abajo (tristeza). Sin embargo, si le tapamos la boca y nos fijamos sólo en lo ojos, la mirada es de enfado, pero no de tristeza/decepción. Es fácil fingir/exagerar con los labios: algo más complicado con la mirada…", ha empezado diciendo de su rostro.

"Pide perdón a la ciudadanía y para ello mira a cámara (sinceridad). Sin embargo, la mirada sólo la sostiene 3 segundos…", dice también de su cara.

Cuando pide perdón por segunda vez, ha comentado Centeno, tiene "la cabeza en los apuntes". Y está "cabizbajo (responsable, culpable, arrepentido) se muerde los labios (frustración)".

A modo de risa, Centeno ha expresado que el presidente al tener algo en el entrecejo no es capaz de expresarse mediante el rostro: "Os infiltráis tanta cosa en el rostro que después no podéis ni fruncir el ceño (preocupación, pena). Si no reconocemos las emociones en la expresión facial cuesta empatizar, queridos. Que no os toquéis la cara!".