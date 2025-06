Pedro Sánchez: "Quiero pedir perdón a la ciudadanía. El PSOE no debió confiar en Santos Cerdán"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves perdón a la ciudadanía por haber confiado en Santos Cerdán como secretario de organización del partido después de que se haya publicado un informe de la UCO que sitúa al dirigente como el encargado de "gestionar" los "presuntos pagos" o comisiones que concedían diferentes empresas a la 'trama Koldo' a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

"Quiero pedir perdón porque, hasta esta misma mañana, estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Durante semanas y meses circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en la denominada 'trama Koldo'. Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe y han aparecido esos indicios. Y son indicios muy graves. A lo largo de esta tarde, he pedido su dimisión a Santos Cerdán. El PSOE no debió confiar en él", ha dicho.

Sánchez, con semblante muy serio durante toda su comparecencia, ha asegurado que "no existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero". Y, por este motivo, ha anunciado que pondrá en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del partido e impulsará una reestructuración de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Sobre lo primero, Sánchez ha subrayado que las cuentas del partido están auditadas de forma habitual por el Tribunal de Cuentas y confía plenamente en ellas, pero cree que es necesaria esa auditoría "para eliminar cualquier sombra de duda" que pueda haber tras las revelaciones del informe de la UCO.

"Yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Siempre he trabajado por la política limpia. Y siempre he estado comprometido con la regeneración democrática y en la lucha contra mi corrupción. Me provoca tristeza que todo un proyecto político se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos", ha señalado.

En todo caso, Sánchez ha defendido que cuando el PSOE encuentra "indicios que pueden ser sustantivos de causas judiciales, el partido actúa". "La realidad es que hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan, y otras que amparan y ocultan. Hemos conocido esta semana informaciones sobre cómo la anterior administración del PP perseguía a los policías que investigaban su corrupción. Yo hoy me he enterado de este caso y hoy he respondido con contundencia", ha expresado.

Sobre la posibilidad de una convocatoria electoral, Sánchez ha reiterado una vez más que no se van a poner urnas hasta 2027. "Esto va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por este país y que, hoy en día, es más necesario que nunca", ha dicho al respecto.

Y en lo relativo a un presunto amaño de las primarias socialistas de 2014, en las que Sánchez se alzó por primera vez como secretario general y que también aparece reflejado en el informe de la UCO a través de mensajes compartidos entre Cerdán y Koldo, el presidente del Gobierno ha dicho que las "garantías del proceso" son totales. "Hablan de dos votos. Yo gané por más de 17.000. Ese mensaje me decepciona muchísimo, pero esta es una organización seria", ha concluido.