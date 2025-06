Una experta en Recursos Humanos recomienda que no se te olvide decir esto a la hora de buscar trabajo

La usuaria de TikTok @mrnfrancob, encargada de seleccionar personal para su empresa, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok revelando un truco para destacar en una entrevista de trabajo.

"Llevo semanas haciendo entrevistas para cubrir en mi equipo una posición que necesito cubrir y venía a dejar un consejo para alguien que esté en proceso de selección o que esté haciendo entrevistas activamente", ha comenzado contando la usuaria.

"Y es que hoy tenía entrevista a un chico que ha dejado caer como una experiencia que realmente no tenía nada que ver con lo que había estudiado ni hacia lo que se iba a enfocar, pero era un trabajo puente en su experiencia en el extranjero", ha explicado la reclutadora.

"Entonces decía: 'No, y estuve trabajando esto para financiarme el máster'. Y además lo ha dicho como súper de pasada, realmente no iba a poner el foco ahí porque no tenía nada que aportar y es verdad que no tenía nada que ver con la posición a la que estaba aplicando y por la que estaba conmigo en la entrevista", ha comentado @mrnfrancob.

"Y quería decir que, como consejo, no pasemos de vista a contar esto. Porque este chico tenía estudios muy parecidos al resto, skills muy parecidas, certificaciones muy parecidas...", ha apuntado la usuaria.

"Un montón de cosas que se están mirando, pero en cuanto ha contado esto se ha despuntado totalmente. O sea, he dicho: me encanta", ha asegurado la creadora de contenido.

"Esto es muy importante porque te está posicionando en el sentido de que has salido de tu zona de confort, te has visto en un país en el que has tenido que enfrentarte a otra lengua, has tenido que hacer amigos porque allí no tienes familia...", ha enumerado la reclutadora.

"Con suerte a lo mejor conoces a alguien, pero te has tenido que adecuar totalmente al medio. Has estado en un trabajo puente, encima con gente que, aunque para ti sea puente, a lo mejor tus compañeros llevan 10 años haciendo ese mismo trabajo y va a ser su realidad para los próximos 20 años", ha explicado.

"O sea, es gente con realidades muy distintas a las tuyas. Me está diciendo que te adaptas muy bien al medio y te adaptas a todo tipo de perfiles porque no tiene nada que ver con tus círculos", ha expuesto @mrnfrancob.

"Entonces, tú el día de mañana, cuando estés en reunión, ya sea con un directivo o con el tío de la garita, eres como una persona que te adaptas muy bien al medio en el que vas a estar", ha puntualizado la reclutadora.

"Habla muy bien de ti, habla de que quieres mejorar, de que sales de tu zona de confort. Probablemente hayas tenido que adquirir un montón de seguridad, porque cuando estás en el extranjero y tienes que hacer planes tú llegas y te sientes estúpido", ha incidido la usuaria.

"No tienes miedo, trabajas en ti y probablemente hayas tenido que adquirir mucha seguridad a raíz de esas situaciones. Entonces, no lo pasemos por alto, no os olvidéis de contarlo, no es ninguna tontería. Este chico ya tenía papeletas, pero en cuanto ha hecho esto, digo: es que las tiene todas, me encanta.