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Una de las Hormigas revela la petición que hace Revilla antes de ir a 'El Hormiguero': "Hay gente que está cómoda con las hormigas y gente que no"
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Una de las Hormigas revela la petición que hace Revilla antes de ir a 'El Hormiguero': "Hay gente que está cómoda con las hormigas y gente que no"

El expresidente cántabro es uno de los invitados más habituales del programa de Pablo Motos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MADRID, SPAIN - JUNE 03: The acting president of Cantabria, Miguel Angel Revilla, signs at the 82nd Madrid Book Fair, at the Retiro Park, on June 3, 2023, in Madrid, Spain. The Book Fair is held annually to promote books, reading and the activities of companies, entities and institutions that publish, distribute or sell books to the public. Dozens of authors are attending the 82nd edition of the Book Fair, which is held under the slogan 'We are of Science and Letters', with a total of 36 booths lined up plus the 24 in the central area of the route and will be open until June 11. (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images)
El ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Pocas personas han visitado tantas veces El Hormiguero como Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria se ha convertido con el paso de los años en uno de los invitados más reconocibles del programa de Antena 3, donde suele dejar anécdotas, reflexiones y momentos de humor junto a Pablo Motos.

Sin embargo, detrás de las cámaras existe una curiosa petición que el político realiza habitualmente cuando acude al espacio televisivo.

La revelación la ha hecho una de las integrantes de Trancas y Barrancas durante una entrevista difundida en TikTok por la cuenta @influent_, donde varios miembros del equipo del programa responden a preguntas sobre los invitados con los que mejor se lo pasan.

Revilla, "un show"

Cuando les preguntan por algún nombre en concreto, aparece rápidamente el de Revilla. "Revilla es un show", responde una de las colaboradoras entre risas. Sin embargo, acto seguido añade un detalle que ha llamado la atención de muchos usuarios. "A ver, Revilla es un show, pero por ejemplo no quiere hormigas", asegura.

La explicación tiene que ver con la dinámica habitual del programa y con las preferencias de algunos invitados a la hora de ser entrevistados. "Él con Pablo está más cómodo", señala. "Hay gente que está cómoda con las hormigas y gente que no".

Según explica, suele darse además una curiosa circunstancia entre quienes visitan el programa de Antena 3. "De hecho suele coincidir que el que está mal en la entrevista con Pablo, con las hormigas está superbien. Y a veces un poco al revés", comenta.

La colaboradora también explica cuál es, a su juicio, una de las claves del éxito del formato después de tantos años en antena. "El problema es que una fórmula del programa es sacar la carne del invitado", afirma antes de explicar que cuando una persona acude por primera vez al espacio resulta más difícil saber cómo reaccionará.

"Cada invitado, sobre todo cuando es la primera vez, tú no sabes quién es, no sabes de qué te cojea, cómo es", señala.

"Es como de la familia"

Sin embargo, reconoce que la larga trayectoria del programa juega ahora a su favor. "Lo bueno es que como llevamos tantos años, al 90% ya los conocemos como si fueran de la familia", concluye.

El vídeo acumula numerosas visualizaciones en TikTok y ha dejado una imagen poco habitual de Revilla: la de un invitado que, pese a su facilidad para desenvolverse ante las cámaras, prefiere dejar las entrevistas con Trancas y Barrancas en un segundo plano y centrarse en la conversación con Pablo Motos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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