Una de las Hormigas revela la petición que hace Revilla antes de ir a 'El Hormiguero': "Hay gente que está cómoda con las hormigas y gente que no"

Pocas personas han visitado tantas veces El Hormiguero como Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria se ha convertido con el paso de los años en uno de los invitados más reconocibles del programa de Antena 3, donde suele dejar anécdotas, reflexiones y momentos de humor junto a Pablo Motos.

Sin embargo, detrás de las cámaras existe una curiosa petición que el político realiza habitualmente cuando acude al espacio televisivo.

La revelación la ha hecho una de las integrantes de Trancas y Barrancas durante una entrevista difundida en TikTok por la cuenta @influent_, donde varios miembros del equipo del programa responden a preguntas sobre los invitados con los que mejor se lo pasan.

Revilla, "un show"

Cuando les preguntan por algún nombre en concreto, aparece rápidamente el de Revilla. "Revilla es un show", responde una de las colaboradoras entre risas. Sin embargo, acto seguido añade un detalle que ha llamado la atención de muchos usuarios. "A ver, Revilla es un show, pero por ejemplo no quiere hormigas", asegura.

La explicación tiene que ver con la dinámica habitual del programa y con las preferencias de algunos invitados a la hora de ser entrevistados. "Él con Pablo está más cómodo", señala. "Hay gente que está cómoda con las hormigas y gente que no".

Según explica, suele darse además una curiosa circunstancia entre quienes visitan el programa de Antena 3. "De hecho suele coincidir que el que está mal en la entrevista con Pablo, con las hormigas está superbien. Y a veces un poco al revés", comenta.

La colaboradora también explica cuál es, a su juicio, una de las claves del éxito del formato después de tantos años en antena. "El problema es que una fórmula del programa es sacar la carne del invitado", afirma antes de explicar que cuando una persona acude por primera vez al espacio resulta más difícil saber cómo reaccionará.

"Cada invitado, sobre todo cuando es la primera vez, tú no sabes quién es, no sabes de qué te cojea, cómo es", señala.

"Es como de la familia"

Sin embargo, reconoce que la larga trayectoria del programa juega ahora a su favor. "Lo bueno es que como llevamos tantos años, al 90% ya los conocemos como si fueran de la familia", concluye.

El vídeo acumula numerosas visualizaciones en TikTok y ha dejado una imagen poco habitual de Revilla: la de un invitado que, pese a su facilidad para desenvolverse ante las cámaras, prefiere dejar las entrevistas con Trancas y Barrancas en un segundo plano y centrarse en la conversación con Pablo Motos.