Patti Smith habla de forma muy clara de Sánchez: "Si quiero oír a alguien inteligente y compasivo, escucho al presidente de España"

La artista estadounidense Patti Smith, ganadora este año del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ha hablado con el diario El Mundo desde París antes de la presentación de su trabajo Correspondences, su proyecto colaborativo junto al colectivo Soundwalk Collective, en el museo LUMA, de Arlés (Francia).

Smith, una de las figuras más importantes y reconocidas a nivel mundial, ha reconocido que España "el lugar más interesante de Europa, políticamente hablando". Por ello, ha afirmado que escuchó al Papa León XVI, así como a Pedro Sánchez, al que ha elogiado de manera muy rotunda.

De hecho, ha lo ha comparado con lo que ocurre en Estados Unidos junto a Donald Trump: "La atmósfera que vivimos en EEUU es terrible. Me avergüenza, me da más rabia y tristeza de lo que puedo expresar".

"No soy nacionalista, soy una persona global. Si quiero escuchar a alguien inteligente y compasivo, escucho al presidente de España o al Papa León", ha afirmado de forma tajante.

Además, ha vuelto a elogiar al jefe del Ejecutivo, del que ha dicho que es una persona "valiente que se planta frente a países con tanto poder, dinero y fanatismo". "Eso me da esperanza", ha concluido.

Otras críticas a Donald Trump

De hecho, en una misma anterior entrevista al mismo periódico, Smith ya arremetió contra la gestión del gobierno de Estados Unidos: "Estamos viendo hambrunas, la destrucción de nuestro medio ambiente, atrocidades contra niños... y mi gobierno es el menos caritativo. Por eso es el momento de que la gente nos alineemos sin importar las fronteras, los países ni la política".

"Me veo obligada a pronunciarme en contra de mi país, estamos perpetuando las cosas más terribles que recuerdo en toda mi vida. Me siento decepcionada por cómo los seres humanos estamos tratando a otros seres humanos", lamentó la madrina del punk.