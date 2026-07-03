Kit, comandante de batallón de drones en Ucrania: "Los rusos sienten que la guerra ha llegado a su territorio"

Cuando comenzó la guerra de Ucrania, el presidido por Volodímir Zelenski dependía en gran medida de la ayuda occidental para poder atacar a Rusia. Además, al no ser armamento propio, Ucrania estaba obligada a informar con anterioridad de los objetivos rusos que tenía planificado atacar, lo que ha frustrado numerosas ofensivas por no obtener autorización para realizarlas.

Sin embargo, la producción a gran escala de drones por parte de la industria armamentística ucraniana ha hecho que Kiev pueda atacar a Rusia de manera totalmente independiente. Ucrania ha logrado desarrollar sus vehículos no tripulados hasta tal punto que incluso ha conseguido atacar con éxito objetivos situados en el interior del territorio ruso, a miles de kilómetros.

Algunos ejemplos son los ataques con drones de largo alcance que Ucrania ha logrado efectuar contra la industria petrolera situada en territorio ruso. En concreto, los vehículos no tripulados ucranianos han alcanzado 8 de las 10 refinerías más grandes de Rusia desde marzo de 2024 hasta ahora.

En un reportaje del medio de comunicación francés Le Monde, Kit (nombre de guerra), comandante del batallón del primer centro de sistemas no tripulados de Ucrania, ha destacado que precisamente la capacidad ucraniana de atacar el interior de Rusia es una de las mejores formas de desatar el pánico en el Kremlin.

Kit ha combatido anteriormente junto a las fuerzas especiales ucranianas en el campo de batalla, arma en mano. Sin embargo, ahora, en su unidad especializada en drones, cree estar "haciendo el mejor trabajo posible, como se puede comprobar leyendo las noticias cada mañana (en las que se informa de los ataques ucranianos a Rusia con drones)".

Según el militar, las ofensivas ucranianas que alcanzan territorio ruso utilizando vehículos no tripulados "son las verdaderas sanciones contra Rusia, las más efectivas. Los rusos sienten que la guerra ha llegado a su territorio y que ya no están seguros".