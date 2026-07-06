Enma López: "Reyes es una persona a la que quiero. Pero hay que preguntarse quién lo puede hacer mejor y cómo"

Hace unos días, Enma López dio la sorpresa al anunciar que se presentaba a las primarias del PSOE para ser la próxima alcaldesa de Madrid. Lo hace, a priori, contra el 'aparato del partido' y contra la candidata 'oficial', Reyes Maroto. Ella, sin embargo, reniega de dicha confrontación. "Me da mucha rabia cuando dicen que me presento 'contra'. Yo no me presento contra nadie. Yo me presento a favor de un proyecto que me ilusiona, a favor de los madrileños y a favor de un partido al que quiero con todo mi corazón", asegura en una entrevista para El HuffPost.

La gallega de nacimiento no lo va a tener fácil. Primero tendrá que reunir los avales necesarios (algo más de ochocientos) en apenas unas días y, después, ganarse el favor de la militancia madrileña. "La diferencia de voto entre las generales y las municipales en Madrid fue prácticamente el doble en 2023. Por eso tenemos que buscar la mejor fórmula que nos represente, que más claro hable y que mejor llegue a la ciudadanía", asegura.

Por eso presenta sus propuestas en asuntos tan críticos como la vivienda o la limpieza de la ciudad. "Con la visita del papa pudimos constatar que, si se quiere, se puede tener un Madrid limpio. Yo no quiero tener que pedirle al papa que se empadrone en Madrid para tenerla un poco más habitable", explica.

- ¿Por qué Enma López se ha presentado a las primarias del PSOE para ser la próxima alcaldesa de Madrid?

- Porque sentía que ya tocaba. Han pasado ocho años desde que soy concejala del ayuntamiento, me he pateado todos los barrios, me he estudiado todos los presupuestos, he tejido unas alianzas sociales que son determinantes a la hora de ganar unas elecciones... Y por eso, ahora, ya toca. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y todos los que podemos aportar algo a ese objetivo tenemos la obligación de hacerlo. No podemos esperar ni un minuto más.

- ¿Pero hubo un momento exacto en el que usted decidió dar ese paso? ¿Lo recuerda?

- Hubo algo que me cambió mucho la vida, que fue una experiencia que tuve hace un año con Jacinda Ardern, la exprimera ministra de Nueva Zelanda. Ella forma parte de un grupo de mujeres que intenta construir otro tipo de liderazgos. Un liderazgo más empático y más compasivo. Y hablando sobre qué íbamos a hacer en el futuro cada una, ellas me dijeron que a mí sólo me brillan los ojos cuando hablo de Madrid y que tenía que hacer algo que sintiera dentro. Y desde entonces le he ido dando muchas vueltas. Siempre es complicado presentarte a unas primarias porque te cuestionan si estás haciendo lo correcto, que si las formas... Nunca hay una buena forma de presentarse. Pero había que hacerlo y, viendo la ilusión que se ha despertado en las redes y en distintos espacios políticos, estoy convencida de que he dado el paso correcto.

- Se ha hablado mucho sobre su candidatura. Se ha cuestionado si Ferraz estaba al tanto, si se han respetado o no los plazos de las primarias... Dígame, ¿cómo ha gestionado usted este tema dentro del partido?

- Fue comunicado en su tiempo, más o menos, pero por supuesto que lo hice con anterioridad a que fuera algo público. Yo creo que es una buena noticia que alguien quiera dar un paso adelante y poder construir entre todos un movimiento social que nos lleve, por fin, a Cibeles. Llevamos 37 años sin gobernar. Hace 37 años, Madonna sacaba 'Like a Prayer' y grabábamos nuestros recuerdos en VHS. Ahora es el momento de ofrecer algo diferente, algo distinto. Alguien que hable claro, con un proyecto empático y basado en la escucha. Que es lo que llevo haciendo los últimos ocho años.

Ahora mismo, los militantes tienen un papel fundamental y deben hacerse una pregunta honesta. Más allá de formas y debates, ¿quién puede ser la persona que mejor represente ese nuevo proyecto? Esa es la pregunta que nos planteamos en las primarias. Y en el PSOE lo hacemos de una forma democrática, abierta, transparente y demostrando que pueden ser unas primarias ejemplares. Y que van a hacer que la ciudadanía se enganche a nuestro proyecto.

- En el PSOE se hace mucha bandera de las primarias. Pero, ¿por qué cuando alguien rivaliza con otro se toma como una deslealtad?

- Ya, cierto. Es un mecanismo que está recogido en nuestros estatutos y que nos ha traído grandes éxitos. Sin primarias nunca habría habido Pedro Sánchez. Y sin Pedro Sánchez nunca habría existido este gobierno progresista que ha mejorado la vida de tanta gente. No hay que tener miedo a la democracia. Las primarias deben ser limpias, propicias para el debate, hechas con respeto y también con cariño hacia la persona que se presenta.

Reyes es una persona a la que quiero. Es una persona que lleva trabajando mucho tiempo, a la que he acompañado en todo este camino y a la que le he dado lo mejor que tenía. Pero hay un punto en el que también tienes que hacerte la pregunta de quién lo puede hacer mejor y cómo. Y eso es en lo que estamos ahora. Y esto no es contra nadie. Me da mucha rabia cuando dicen que me presento "contra". Yo no me presento contra nadie, yo me presento a favor de un proyecto que me ilusiona, a favor de los madrileños, a favor de un partido al que quiero con todo mi corazón. Ojalá otros partidos tuvieran la suerte de poder elegir entre candidatos tan buenos.

- ¿Ha tenido una charla con Reyes Maroto tras anunciar su candidatura? Y si es así, ¿qué tal fue?

- Reyes y yo tenemos muy buena relación y nada lo va a cambiar. Es verdad que ella me dijo que le había sorprendido (mi decisión), pero son cosas humanas. Hay que entender que estamos en un partido y que debemos construir un proyecto que ilusione a la ciudadanía. La diferencia de voto entre las generales y las municipales en Madrid fue prácticamente el doble en 2023. Por eso tenemos que buscar la mejor fórmula que nos represente, que más claro hable y que mejor llegue a la ciudadanía. Es verdad que ahora con las primarias hay un punto de competición, pero luego esto se acaba y todos vamos a estar unidos en torno al proyecto que decidan los militantes.

- ¿En qué es mejor Enma López?

- Esta es una pregunta siempre difícil de responder. Yo creo que aporto una forma de comunicar diferente y más empatía. Yo soy muy de conectar, de tejer redes, de tocar... También he estado trabajando en el ámbito internacional. Me he pateado muchas capitales europeas, he hablado con sus alcaldes... Eso, sumado a mi experiencia de ocho años en el ayuntamiento de Madrid, recorriéndome cada uno de los barrios, cada uno de los mercados, escuchando a todas las agrupaciones, haciendo proyectos colectivos... Creo que eso genera algo diferencial para mi candidatura.

Enma López, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Usted ha dejado de formar parte de la Ejecutiva nacional del partido tras su anuncio de competir con Maroto. ¿Se fue o le invitaron a salir?

- Yo siempre que tenga que elegir entre Madrid y cualquiera cosa, elegiré Madrid. Formar parte de esa Ejecutiva ha sido un grandísimo privilegio, ha sido maravilloso contribuir desde mi pequeña parcela a este gobierno progresista del que me siento tan orgullosa. Un gobierno que está mejorando la vida de los españoles. Pero también hay que saber cuándo hay que empezar una nueva etapa.

- En estos días ha recibido muchos elogios por su decisión, pero también algunas críticas. Una periodista muy conocida reaccionó a su anuncio escribiendo en redes sociales: “Los últimos flecos de Santos Cerdán”. ¿Qué opinión le merece este comentario?

- Pasando del tuit, que se comenta solo, yo estoy muy cansada de que parezca que las mujeres siempre necesitamos tener un hombre detrás. Las mujeres nunca hacemos nada porque podamos, queramos o porque nos lo pida la militancia... Siempre es porque hay un hombre detrás. Y si ese hombre tiene alguna connotación negativa, pues todavía mejor. Yo creo que ya está bien. Somos libres y somos autónomas.

Enma López, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Hablemos ya de su candidatura. Uno de los asuntos que más preocupa a los madrileños es la vivienda. Al respecto, ¿qué hay que hacer? ¿Aplicar la ley de vivienda de la que Almeida y Ayuso reniegan o ir un paso más allá?

- Hay que ir varios pasos más allá. Aplicar la ley de vivienda es básico para topar los precios. Es algo que ya se hace en muchas ciudades del mundo y está demostrado que funciona. Por supuesto también debemos hablar de construir, pero creo que fallamos en el "cómo". Seguimos construyendo como se construía en los años sesenta y eso no puede ser. Hay construcciones industrializadas que, en tres o seis meses, son capaces de hacer unas viviendas con una calidad constructiva espectacular. Ahí es hacia donde tenemos que ir. También creo que tenemos que trabajar en la rehabilitación de la vivienda. No puede ser que tengamos pisos vacíos que no se puedan poner a disposición de personas porque no hay dinero para rehabilitarlas. Y hay que dar un paso más para meter más plantas en algunos edificios sin que eso suponga beneficiar a los especuladores. Y todas estas medidas se pueden poner en marcha en muy poco plazo y a la vez, porque no podemos olvidar que la vivienda es la mayor emergencia que tenemos ahora mismo en esta ciudad.

- También está el asunto de la limpieza de las calles. En el PSOE señalan que las quejas vecinales han subido un 40% entre enero y mayo de este año en comparación con el pasado ejercicio. ¿Usted también ve esa diferencia entre barrios ricos y barrios pobres?

- Se nota muchísimo, pero es que es algo objetivo. Cuando uno entra en el portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid, hay mapas de colores donde se ve la frecuencia de paso de limpieza. Y las zonas que le interesan al PP están muy limpias y las zonas donde no tiene ningún interés, todo lo contrario. Con la visita del papa pudimos constatar que, si se quiere, se puede tener un Madrid limpio. Yo no quiero tener que pedirle al papa que se empadrone en Madrid para tenerlo un poco más habitable. De esto se tiene que encargar el ayuntamiento. Aquí da la sensación de que cualquiera que viene tiene más derechos y privilegios que los que vivimos aquí.

- También está el tema de los conciertos del Bernabéu, algo que el Supremo sigue deliberando. ¿Qué intentaría hacer usted al respecto si llega a la alcaldía?

- Esto se gestiona con algo que ha desaparecido en Madrid en los últimos años: con diálogo. Hay que sentar alrededor de la misma mesa a todos los actores implicados. Madrid no puede ser un lugar donde no suceda nada. Pero eso no puede darse a costa de que los vecinos no puedan descansar ni un sólo día. Vamos a ver a qué equilibrio se puede llegar y generar consensos.

En todo caso, la cultura en esta ciudad tampoco puede basarse en entradas a 140 euros. En su momento, en los ochenta, Madrid fue algo espectacular con la movida cultural y ahora estamos en un momento buenísimo para crear una removida cultural que llegue a todos los barrios y sea accesible. Y eso también será una oportunidad para los creadores de Madrid.

- Para llegar a la alcaldía de Madrid, si supera el proceso de primarias, va a tener también que pelearse con otros partidos de izquierda como Más Madrid o incluso con nuevas agrupaciones como la que ha presentado recientemente Marta Higueras. ¿Demasiadas opciones de izquierda en una misma convocatoria electoral?

- Con Marta tengo una relación muy buena. Ella misma me contó su decisión unos días antes de que diera a conocer el proyecto. Yo lo único que pido es responsabilidad para presentar opciones que tengan posibilidades, porque necesitamos una izquierda unida y fuerte. Y ojalá que de estas primarias salga un PSOE más fuerte, más competitivo y que sea capaz de conquistar a todos los espectros. Y que pueda decirle a la derecha que ya está bien, que Madrid necesita un gobierno para la gente, que mejore su vida y sus barrios.

Enma López, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- ¿Cómo le gustaría que fuera el Madrid del año 2031? ¿Cómo se la imagina?

- Me imagino un Madrid diferente al de ahora, porque llevaríamos cuatro años cambiándolo. Me imagino un Madrid más verde, donde moverse no se lleve una gran parte de nuestro tiempo. Un Madrid donde haya menos problemas de vivienda, donde se puede respirar mejor, donde coger la bicicleta ya no sea un acto casi suicida... Que también se pueda cerrar esa brecha de la desigualdad y que esté volcado con repetir alcaldesa. Eso es lo que me imagino. Recordad que soy de Vigo y si de algo sabemos allí es de alcaldes que repiten mucho y se consolidan.