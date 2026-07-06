El juez sustituto de Peinado deja a Begoña Gómez ir a la graduación de su hija a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN

El juez sustituto de Juan Carlos Peinado, Antonio Viejo, ya ha tomado una decisión sobre las salidas al extranjero solicitadas por Begoña Gómez y estima su petición... parcialmente: la esposa de Pedro Sánchez sí podrá viajar a Londres para la graduación de su hija, pero no podrá asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) de este miércoles 7 y jueves 8 de julio. Así lo ha decidido pocas horas después de saberse que el juez titular se iba de vacaciones sin haber resuelto la cuestión.

En su auto, conocido este lunes y al que ha tenido acceso El HuffPost, el responsable en 'funciones' del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, acuerda "estimar parcialmente" la solicitud de la defensa de Begoña Gómez para el viaje a Londres, que será del 8 al 10 de julio.

Explica en su comunicación que la mujer de Sánchez recibirá de vuelta su pasaporte para esta cita, pero "regresada a territorio español deberá depositar el pasaporte en este órgano judicial en el día hábil inmediato siguiente".

La situación procesal de Begoña Gómez, imputada por varios delitos y a la espera de juicio oral, llevó al juez Peinado a decretar varias medidas cautelares, como la entrega del pasaporte y la imposibilidad de salir del país.

Dada la naturaleza de los dos viajes previstos por Gómez y el propio Pedro Sánchez, su defensa reclamó un permiso excepcional tanto para la graduación de la hija del matrimonio, como para acompañar al presidente español en la cumbre de la OTAN, justo antes de las fechas previstas para la escapada a Londres.

Por qué no a Ankara y sí a Londres

En relación a la reunión de la OTAN, el juez Viejo considera que Begoña Gómez está invitada por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa". Aparte, señala que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Por contra, el magistrado admite que "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit" es una garantía en el caso de Begoña Gómez, a la que también le ayuda "la naturaleza del evento", de exclusivo carácter familiar.