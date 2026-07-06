Kylian Mbappé responde a la senadora paraguaya que le dijo que "en vez de leche materna chupaba cocos"

Pocas veces se ha visto tan enfadado a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la Selección Francesa de fútbol. El jugador francés, uno de los mejores jugadores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá hasta la fecha, ha respondido con firmeza a la senadora de Paraguay que lo insultó en redes después de que Francia ganase a su país en octavos por 1-0.

Entre otras lindezas, Celeste Amarilla le dijo que era "feo", que era "bruto que no aprendió ni a escribir" y que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

En otro tuit en X le dijo: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

La respuesta de Mbappé

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", ha dicho el francés en X.

Y ha añadido: "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país".

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", ha sentenciado el número 10 del Real Madrid en una publicación que lleva millones de visualizaciones en muy pocos minutos.