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Kylian Mbappé responde a la senadora paraguaya que le dijo que "en vez de leche materna chupaba cocos"
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Kylian Mbappé responde a la senadora paraguaya que le dijo que "en vez de leche materna chupaba cocos"

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Kylian Mbappé aplaude a los aficionados franceses tras un reciente amistoso contra Irlanda del Norte
Kylian Mbappé aplaude a los aficionados franceses tras un reciente amistoso contra Irlanda del NorteGetty Images

Pocas veces se ha visto tan enfadado a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la Selección Francesa de fútbol. El jugador francés, uno de los mejores jugadores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá hasta la fecha, ha respondido con firmeza a la senadora de Paraguay que lo insultó en redes después de que Francia ganase a su país en octavos por 1-0. 

Entre otras lindezas, Celeste Amarilla le dijo que era "feo", que era "bruto que no aprendió ni a escribir" y que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés". 

En otro tuit en X le dijo: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

La respuesta de Mbappé

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", ha dicho el francés en X.

Y ha añadido: "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país". 

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", ha sentenciado el número 10 del Real Madrid en una publicación que lleva millones de visualizaciones en muy pocos minutos. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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