Los jugadores de la Selección ven la predicción del público del Portugal-España en una pantalla: la reacción es para verla

Los jugadores españoles a su llegada al AT&T Stadium de Texas momentos antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. EFE/ Lavandeira

España se juega el pase a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha, Joao Neves y Joao Felix en uno de los partidos más atractivos de esta fase.

Los españoles podrán ver el encuentro a las 21:00 —hora española— en TVE y en DAZN. Antes del encuentro, las cámaras de DAZN han captado una curiosa escena protagonizada por algunos jugadores del equipo de Luis de la Fuente.

Por el combinado nacional no hay sorpresas con respecto a la victoria contra Austria. En la portería estará Unai Simón; en defensa Cucurella, Laporte y Cubarsí y Pedro Porro; en el medio campo Rodri, Pedri y Olmo y en la delantera Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Baena.

En Portugal tampoco hay sorpresas. Diogo Costa en portería; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la zaga; Joao Neves y Vitinha al mando del centro del campo; Pedro Neto por banda derecha, Bruno Fernandes de mediapunta, Joao Félix en la izquierda como gran sorpresa del once y como referencia ofensiva total Cristiano Ronaldo.

Predicción en la pantalla

En las pantallas gigantes del estadio de Dallas, en Estados Unidos, los jugadores han visto cuál es la predicción del público para el partido y la Selección Española, por poco, no sale bien parada.

Para los aficionados allí presentes, Portugal es favorita para ganar con un 52,7% frente al 47,3% de España. Las caras de los futbolistas Gavi, Olmo y Marcos Llorente al verlo son un poema.

Las dos selecciones llegan en momentos distintos. España viene de golear y de jugar bien contra Austria, a la que ganó 3-0, mientras que Portugal sufrió contra la Croacia de Modric para ganar por 2-1.

En el horizonte están Estados Unidos o Bélgica y un paso más allá están o Marruecos o Francia, dos de las selecciones más potentes del torneo.