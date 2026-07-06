Las cámaras captan a Javier Bardem en las gradas del Portugal-España: tras las críticas de la derecha aparece con esta camiseta

Javier Bardem está en Dallas para ver el Portugal-España en el partido de cuartos de final del mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hace unos días, el actor apareció en Los Angeles junto a Penélope Cruz y Rosalía. Ahí es nada.

En ese encuentro todas las miradas fueron a los tres, que se lo pasaron en grande con la victoria de España contra Austria por 3-0 en el que fue el mejor partido de España en lo que va de campeonato.

Se dio la casualidad, además, de que también estaba presente la Balón de Oro Alexia Putellas, una de las mejores jugadoras del mundo, y estrella ahora del London City Lionesses de la Women's Super League (WSL) de Inglaterra.

Críticas a Bardem

En muchos medios de comunicación fue criticado porque no llevaba la camiseta de la Selección Española, al contrario que Cruz, que sí la llevaba. De hecho, hubo muchas críticas por parte de la derecha mediática porque sí se puso la camiseta del Paris Saint Germain en un partido y no la de la Selección Española.

Ahora, Bardem ha reaparecido en Dallas como un aficionado de España más y, esta vez, sí que aparece con la elástica de la Selección, concretamente con la primera equipación roja y azul.

Una imagen que se ha viralizado desde el primer minuto cuando desde la realización del campo han enseñado a Bardem en la grada, una imagen que se ha visto tanto en el campo como en los hogares españoles.

"Javier Bardem llevando la camiseta de España contra Portugal. Ahora los fachas dirán que se la pone por las críticas del último partido. Así son, nunca estarán contentos y no se cansan", señala un usuario en X.

Otro afirma: "Esperando a ver qué dicen hoy los imbéciles e intoxicadores profesionales de que esté Bardem con la camiseta de España".