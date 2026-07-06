Casillas publica este tuit sobre el Orgullo LGTBIQ+ y los mensajes que recibe reflejan el inmenso camino que queda por recorrer

El exguardameta del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas ha sido protagonista de un polémica involuntaria a raíz de un tuit suyo que se ha hecho viral y que ha generado más de seis millones de reproducciones.

El exportero publicó este sábado, en plena celebración de la fiesta del Orgullo, un mensaje en el que decía "me voy con orgullo a México", país en el que se está celebrando el Mundial de fútbol junto a Estados Unidos y Canadá. Además, en el tuit también añadió una imagen de él mismo en un hotel en la que había una bandera arcoíris LGTBIQ+.

Su publicación lleva más de seis millones de reproducciones siendo uno de los tuits que más han dado que hablar. Además, ha recibido más de 3.000 compartidos y más de 72.000 me gusta.

El problema ha sido que su publicación se ha llevado de mensajes homófobos y ha demostrado que todavía queda mucho por concienciar y mucho camino por recorrer. Sin embargo, ha sido aplaudido por mensajes de personas del colectivo, que han defendido la importancia de dejar estos mensajes.

"Molaría que esto que ha hecho Casillas lo hicieran todos los heterosexuales, al menos, una vez en su vida. Luego, que leyeran todos los comentarios homófobos, bullies y de odio que recibirían, aún siendo los mismos que antes de la foto. Por un día, comprenderían mejor a los #LGTBI", ha asegurado el usuario Miguel Revellés. "Muy sorprendido con este gesto. Y más, viniendo de Iker", ha escrito por su parte Dani.

Ya tuvo una polémica en 2022

En 2022 Casillas ya fue protagonista al escribir un tuit en el que ponía "espero que me respeten: soy gay #felizdomingo". La declaración pilló por sorpresa a muchos, pero otros como su excompañero de la Selección Española de Fútbol, Carles Puyol, decidieron bromear con el tema contestando: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker".

El exguardameta, después de las críticas que recibió, rectificó y dijo que le habían hackeado su cuenta y el segundo, también pidiendo perdón por una "broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar" y disculpándose con el colectivo LGTBI.