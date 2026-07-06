Un historiador alucina con el gesto que hace Feijóo en este vídeo: "Todo es fingida naturalidad fracasada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el protagonista este domingo de un vídeo publicado en su perfil de Instagram que está llamando mucho la atención, especialmente por lo que hace nada más comenzar.

"Santander tiene lugares magníficos. Acompáñame a visitarlos", ha afirmado en la descripción, junto a ese vídeo recorriendo las principales zonas de la capital cántabra y hablando con personas que se encuentra.

Feijóo comienza el vídeo en la zona del paseo marítimo de la ciudad luciendo un traje con gafas de sol. Entonces, ahí es cuando se quita las gafas y asegura que está en Santander, "una ciudad preciosa y con lugares magníficos". "Venid conmigo que los vamos a ver", prosigue.

Después, durante el vídeo, va hablando con distintas personas que le confiesan que son votantes suyos y que hasta le dicen que en las próximas elecciones sí que las van a ganar. Además, a un grupo de adolescentes que están pescando les comenta que a él también le gustaría hacerlo, pero que no puede.

De todo el vídeo, lo que más ha llamado la atención ha sido la forma en la que se quita las gafas de sol, con un gesto más propio de película que de un líder político. "Agente de la CÍA en Misión espacial. La ridícula sacada de gafas de sol se extiende por todo el video. Feijóo: chuleria demodé y mal actor", ha escrito el historiador y profesor Lucio Martínez Pereda.

Además, ha añadido en un segundo tuit que "hay en la comunicación política contemporánea una obsesión casi patológica por simular espontaneidad". "Desde el primer segundo del video - quitarse las gafas con las maneras de una especie de James Bond- todo es fingida naturalidad fracasada", ha rematado.

Finalmente, ha acabado concluyendo que "el efecto final es el contrario al buscado, ya que ridiculiza y estimula la vergüenza ajena".