El asombroso parecido de esta chica con Haaland provoca miles de comentarios: "Gracias por los goles contra Brasil"

Erling Haaland, durante el encuentro entre Noruega y Brasil correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Erling Braut Haaland es el delantero del momento. Su doblete frente a Brasil permite alargar una ronda más el sueño de Noruega, que avanza con paso firme en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El nivel del noruego asombra, pero no sorprende a nadie que haya seguido de cerca su carrera, plagada de goles y récords. Lo que sí sorprende a muchos es el increíble parecido de una chica estadounidense con el futbolista del Manchester City.

Emma Kate Willman, una joven que habla sobre estilismo en redes sociales, ha recibido miles de comentarios en sus videos en las últimas horas. Una de sus publicaciones más recientes recibió más de 35.000 'me gusta', y el motivo no era otro que su parecido con Haaland.

"Para empezar, ¿el mejor parecido que me habéis dado es con un futbolista? ¿En serio? ¿No podemos volver a cuando me llamabais Zara Larsson? ¿Por favor?", reaccionó Emma Kate Wilman.

En otro comentario aclara que el futbolista noruego no tiene nada de malo, pero no sale de su asombro después de que las visualizaciones de sus videos se hayan disparado: "Esto no es un insulto para Haaland, ojo, pero solo soy una chica joven de Charleston".

A la joven estadounidense le agradecen los dos goles contra Brasil en la victoria de Noruega de octavos de final. Ella, sin dar crédito, responde a la mayoría de ellos con un simple "hola".

A la cabeza del pichichi junto a Messi y Mbappé

Erling Haaland (Leeds, Inglaterra, 2000) es uno de los delanteros más dominantes del fútbol actual. Destaca por su potencia física (1,94 m), velocidad al espacio, capacidad para atacar el área y un extraordinario instinto goleador. Aunque su principal virtud es el remate, también sobresale por sus desmarques y su eficacia con muy pocas ocasiones.

Formado en el fútbol noruego, pasó por Molde, dio el salto internacional en el RB Salzburgo, se consolidó en el Borussia Dortmund y alcanzó la élite mundial en el Manchester City, donde ha ganado títulos nacionales e internacionales y se ha convertido en uno de los máximos goleadores del fútbol europeo.

En el Mundial de 2026, Haaland está siendo una de las grandes estrellas del torneo. Lideró la clasificación de Noruega con 16 goles en ocho partidos y ha guiado a su selección en su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

Su papel está siendo decisivo: suma siete goles en el campeonato y fue el gran protagonista de la histórica victoria de Noruega ante Brasil en octavos de final, marcando un doblete que clasificó a los nórdicos para los cuartos de final por primera vez en su historia.