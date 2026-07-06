Enfocan a la grada y aparece una pancarta sobre Cristiano y Lamine Yamal que acapara toda la atención

La primera parte del Portugal-España, partido de octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, que se celebra en EEUU, Canadá y México, ha dejado grandes momentos futbolísticos y también aquellos que se viven desde la grada.

Ocasiones no han faltado, aunque sí la puntería y un poco de suerte para España. Portugal es una de las selecciones de fútbol más poderosas en el camino español hacia el trofeo y el final de la primera parte ha llegado con un par de ocasiones de Joao Félix y Cristiano Ronaldo que Unai Simón ha logrado detener para evitar que los lusos rompieran la igualdad en el marcador.

En estos partidos tan trascendentes suelen aparecer en las gradas algunas personalidades famosas, como ha sido en este caso la de Javier Bardem, que llevaba puesta la camiseta de España después de ser criticado en redes sociales en el partido contra Austria por no llevarla puesta.

La pancarta del pasado y el futuro

Sin embargo, ha llamado todavía más la atención la pancarta que levantaba una pareja de jóvenes, que tenía un mensaje más que significativo. Rondando el minuto 47, durante el tiempo añadido de seis minutos antes del descanso.

Se trata de un dibujo hecho con inteligencia artificial que enfrenta a Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal. Encima del luso, la inscripción "la leyenda" y, en la de Lamine, "el futuro", un mensaje claro que muchos ya ven como más que probable.

Cristiano está ante su último Mundial y ante sus últimos partidos vistiendo la camiseta de su país, mientras que, por otro lado, Lamine juega por primera vez este torneo y es la esperanza de los españoles para que la Roja conquiste su segunda estrella.

Ambos han tenido sus ocasiones. Ronaldo, con dos remates a puerta que han puesto en aprietos a Unai Simón, mientras que Lamine ha podido sortear por primera vez a uno de sus némesis, Nuno Mendes, pero se ha topado con un enorme Diogo Costa.