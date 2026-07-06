España elimina a Portugal y ya está en cuartos: ¿qué te ha parecido la selección? ¿somos favoritos a ganar el Mundial?

Una película de suspense con final feliz. La selección española dirigida por Luis de la Fuente superó por la mínima a Portugal (1-0) en un partido de una tensión enorme que desequilibró Mikel Merino al filo de la navaja, cuando más de uno ya hacía planes para la prórroga. España, que sigue sin encajar un gol en el torneo, ya está por derecho propio entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Nadie dijo que iba a ser sencillo. El duelo ibérico, repetido hasta el infinito en la última década, acostumbra a ofrecer un espectáculo mayúsculo con dos equipos hipercompetitivos, muy peligrosos al ataque y serios en defensa. Más, si cabe, cuando hay cosas importantes de por medio. Y quién sabe si el posible adiós al fútbol internacional de una leyenda como Cristiano Ronaldo.

Un partido de desgaste en el que nadie quería fallar

Eso, al menos sobre el papel. Sobre el césped fue un duelo menos eléctrico de lo esperado, con dos selecciones cargadas de argumentos pero sin querer tirar el campeonato por la borda por un error. Portugal apenas arriesgó medio pase y España mostró una versión con menos destellos para evitar sorpresas atrás.

Emoción, eso sí, hubo hasta el final. Cuando en Dallas ya pensaban en la prórroga apareció Mikel Merino, que había salido al terreno de juego seis minutos antes tras sustituir a Dani Olmo. Fue un gol por obra y gracia de Merino, que recibió una falta en tres cuartos de campo y tuvo la inteligencia para sacar rápido y sorprender al rival, que se enredó en la triangulación entre Fabián y Ferran, que dejaron uno contra uno a Merino, que no falló ante Diogo Costa. Otra vez Mikel Merino, como en la Euro 2024.

El último baile de Cristiano Ronaldo

España avanza así hacia los cuartos del final. Puede que no se haya visto aún su mejor versión, pero también es verdad que en Sudáfrica siempre se ganó por la mínima y también hubo entonces muchos momentos de apretar los dientes.

La selección de Luis de la Fuente fue, en varias fases del partido, superior a la seria Portugal de Roberto Martínez. Tuvo varias opciones muy claras para abrir antes el marcador, como un remate de Oyarzabal en los primeros compases ante Diogo Costa que se marchó por muy poco. También tuvo la suya Lamine Yamal, que lo volvió a intentar hasta el infinito en medio de otro doble marcaje.

Tuvo sus opciones Portugal. Joao Félix y Cristiano Ronaldo (¿en su último baile?) se encontraron con un siempre atento Unai Simón, y Nuno Mendes lanzó, desvió incluido de Pedro Porro, un balón al larguero.

Primeros cuartos de final desde Sudáfrica

Los cambios abrieron el partido en los dos frentes y aclararon el camino para España. Acertó una vez más De la Fuente con la entrada de Ferran, Fabián y MIkel Merino, que a la postre fueron los artífices del gol decisivo. España marcó en el 91 y supo aguantar hasta el pitido final, que parecía no llegar nunca. La selección alcanza así los cuartos de final por primera vez desde 2010 y, como entonces, ya ha dejado en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahora es momento de soñar.

Y a ti, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Es España seria candidata al título?