Una inglesa que vivió en Murcia emociona a los propios murcianos al hablar así de cómo son 

La usuaria de TikTok @inspainwithsarah es una joven británica que ha vivido en Murcia durante muchos años. En un vídeo ha contado que guarda un buen recuerdo de la región a raíz de lo que le ha ocurrido en el aeropuerto.

Ha explicado que al dar su NIE el del control ha sabido que pertenece a Murcia y ha dejado un cariñoso mensaje sobre la región.

"Estoy en el aeropuerto, he pasado por el control de pasaportes y le he dado mi NIE, lo ha mirado y dice: Murcia. Viví en Murcia hace muchos años y en el NIE sigue con Murcia y el otro hombre se gira y dice 'ah Murcia, mi tierra'", ha empezado contando.

Y ha proseguido: "Es que es una cosa que me encanta de los murcianos que aman a su tierra. Aunque ya no vivo en Murcia siempre lo llevo en el corazón porque me encanta volver".

Para acabar ha afirmado que tiene un tatuaje como recuerdo pero, por el momento, no ha desvelado qué es: ¿Será un limón? ¿Un pastel murciano? ¿Un paparajote?