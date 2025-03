Una joven española destaca lo que se ha encontrado caminando por Suiza: "La gente en este país es tan así"

La joven creadora de contenido en TikTok Sara, conocida como @sarainzurich, es una chica española que vive en Suiza y que se dedica a comentar aspectos de su vida diaria en el país helvético en sus redes sociales.

En las últimas horas ha hecho un vídeo para enseñar lo que se ha encontrado mientras iba caminando tranquilamente por un prado que se encuentra en las afueras de una ciudad. Lo que ha visto le ha llamado la atención y ha decidido compartirlo con sus más de 14.000 seguidores.

"Me he encontrado un banco y alguien ha dejado caramelos en una esquina para que la gente lo coja", muestra la joven, enseñando como, efectivamente, hay varios dulces colocados en el banco.

"También hay un guante que se le habrá caído a alguien y lo han dejado ahí para que nadie lo pise. Estamos en medio de la nada y alguien ha tenido el detalle de dejar aquí los caramelos, es algo tan chiquitito, pero tan bonito", destaca.

"Esto me ha arreglado el día porque me ha parecido muy precioso y cuando me he acercado y lo he visto ha sido como wow. La gente en este país es muy así o por lo menos es como lo siento yo, así que me voy tan contenta a casa con mi sugus", finaliza el vídeo la joven.