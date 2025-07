Una leyenda del tenis valora el momento más comentado de Alcaraz en Wimbledon: "Es algo difícil de admitir"

El legendario extenista estadounidense Jimmy Connors, que mantiene el record de más títulos ganados en la historia del tenis con 109, ha comentado en su podcast Advantage Connors uno de los gestos más comentados de la última final de Wimbledon, que perdió Carlos Alcaraz con Jannick Sinner.

En uno de los descansos del tercer set, con el partido todavía igualado, el murciano transmitió sus sensaciones a su banquillo y se mostró totalmente superado por el juego del italiano: "Desde el fondo de la pista es mucho mejor que yo, mucho. Todo esto está siendo mejor que yo".

A Connors le ha sorprendido este momento y ha querido reaccionar y comentarlo: "Es algo difícil de admitir. No sé yo si alguna vez lo habría admitido, pero pase lo que pase, hay que entrar ahí, cambiar un poco el juego o intentar buscar hacer algo diferente".

Además, ha explicado que hay que tener varios planes por si uno no funciona. "Sé que lo digo mucho, pero si tu objetivo principal es ganar tienes que buscar otra solución en caso de que tu plan A no funcione. A mí también me dieron una paliza un par de veces en Wimbledon. A todo el mundo le pasa".

Para él, esta variedad de planes también manda un mensaje al rival al decirle que si le quiere ganar tendrá que superar esos distintos planes: "Si quieres ganarme, vas a tener que hacerlo de verdad. Voy a empezar con el primer plan, si te muestras superior jugaré con el B y, si también me ganas, iré con el C".