Una madre argentina, a cuadros con lo que se encontró en los colegios de España: "Me sorprendió muchísimo"

Revuelo en TikTok después de una conversación en @pastorcomunica donde una mujer argentina que ha venido a vivir a España cuenta cómo ha sido llevar a sus hijos a los colegios de aquí.

Lo primero que le ha llamado la atención que no hubiese que llevar casi nada de fuera: "Yo pensé qué tengo que traer y me dicen nada, una mochila, unos útiles para escribir. Sin guardapolvo [un babi o bata], para mí era una experiencia nueva también".

"Sin uniforme ni guardapolvo. Los nenes siempre han querido usar ropa común en el colegio y no lo habían vivido antes", ha revelado ya que en Argentina iban a un colegio privado.

Sobre los libros, también se ha quedado impactada porque en su caso no tenía que comprarlos: "Te los damos nosotros. Ya habían iniciado el colegio cuando vine. Empieza en septiembre, llevaban medio año. Me dicen te voy a dar un cheque libro, vas a la biblioteca y te van a dar los libros que necesitas, gratis, nuevos. De los dos nenes me dieron los libros que necesitaba. No pagué nada. Me sorprendió muchísimo".

Por último ha hablado del nivel educativo y lo ha valorado con un 10.