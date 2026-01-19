El FMI mejora las previsiones de crecimiento de España: 2,3% en 2026 y 1,9% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española tanto para este año como para el siguiente, con un ritmo de expansión previsto del 2,3% en 2026, tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre, y del 1,9% en 2027, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

A pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI para España suponen una sustancial desaceleración respecto del aumento del 2,9% del PIB estimado para 2025, España se situará este año como la gran economía europea con mejor desempeño, ya que casi doblaría el ritmo de expansión de la zona euro (1,3%), y solo quedaría una décima por debajo del crecimiento del 2,4% previsto para Estados Unidos.

Con la última mejora de previsiones del FMI, el pronóstico para el ejercicio en curso de la institución internacional supera incluso la expectativa del propio Gobierno español, que en noviembre mantuvo en el 2,2% su proyección para 2026, aunque la previsión actualizada del 1,9% de cara al próximo año se sitúa dos décimas por debajo del 2,1% anticipado por el Ejecutivo español y, de confirmarse, supondría el menor ritmo de expansión de la economía española desde 2014, con la excepción de la contracción de 2020 por la pandemia de Covid-19.

En cualquier caso, las proyecciones actualizadas del FMI vuelven a destacar el desempeño de la economía española entre las grandes economías desarrolladas, puesto que únicamente EEUU crecerá más que España este año y el siguiente, con previsiones del 2,4% en 2026 y del 2% en 2027, tras ver mejorada en tres décimas la proyecciones de este año, pero rebajada en una la del próximo ejercicio.

En el caso de la zona euro, el FMI eleva una décima su pronóstico para este año, hasta el 1,3%, mientras que mantiene sin cambios en el 1,4% el de 2027, después de mejorar en dos décimas, hasta el 1,1%, la proyección de crecimiento para Alemania en 2026 y mantener estable en el 1,5% la del próximo año.

En el caso de Francia, el FMI mejora su pronóstico para 2026 al 1%, una décima más, y reitera la estimación del 1,2% para 2027, mientras que para Italia augura un crecimiento del PIB del 0,7% para cada uno de los dos ejercicios, lo que implica una rebaja este año de una décima, pero una revisión al alza de la misma proporción de cara a 2027.

"El crecimiento ligeramente más rápido en 2027 refleja los aumentos proyectados del gasto público, especialmente en Alemania, junto con el sólido desempeño continuo en Irlanda y España", expone el FMI, aunque avisa de que la moderada tasa de crecimiento anticipada para la eurozona refleja dificultades estructurales no resueltas.

En este sentido, prevé que el impacto del aumento del gasto en defensa se materialice solo en los años posteriores, dados los compromisos de alcanzar gradualmente los niveles objetivo para 2035, mientras que, en comparación con otras regiones, la zona euro se beneficia menos del reciente impulso a la inversión tecnológica, mientras que los efectos persistentes del aumento del coste de la energía tras la invasión de Ucrania seguirán lastrando el sector manufacturero, con presión adicional por la apreciación del euro.

Mejora el crecimiento mundial

A nivel global, las nuevas previsiones del FMI apuntan a un crecimiento mundial del 3,3% en 2026, en línea con el del año pasado y dos décimas más de lo esperado anteriormente, mientras que mantiene sin cambios en el 3,2% la estimación para 2027.

En el caso de las economías avanzadas, el FMI espera una expansión este año del 1,8%, frente al 1,6% estimado previamente, mientras que el año próximo el crecimiento sería del 1,7%, sin cambios respecto de octubre. Para las economías emergentes, el crecimiento esperado mejora dos décimas, hasta el 4,2% en 2026, pero empeora una décima para 2027, con un 4,1%.

Para China, la previsión se revisa tres décimas al alza este año, hasta el 4,5%, aunque el FMI recorta dos décimas la del año que viene, hasta el 4%. De su lado, India ve mejorada dos décimas si previsión pàra 2026, hasta el 6,4%, y confirmada, también en el 6,4%, la de 2027.

En su análisis, la institución dirigida por Kristalina Georgieva apunta que este desempeño estable responde "al equilibrio de fuerzas divergentes", ya que los factores adversos derivados de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados por los factores favorables derivados del aumento de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial (IA), así como por medidas de apoyo fiscal y monetario, unas condiciones financieras ampliamente expansivas y la adaptabilidad del sector privado.

"Se espera que el crecimiento mundial se mantenga estable, con una desaceleración del impulso en los sectores de alta tecnología, que seguirá compensando parcialmente el lastre en otros sectores", señala el FMI, destacando que, si bien se proyecta que los aranceles y la incertidumbre seguirán lastrando el nivel de actividad, se espera que su efecto sobre el crecimiento se desvanezca durante 2026 y 2027.

Por otro lado, se espera que la inflación general mundial disminuya de un estimado del 4,1% en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. Se espera que la inflación vuelva al objetivo de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías.

No obstante, el FMI advierte de que los riesgos para las perspectivas siguen siendo a la baja, destacando que la reevaluación de las expectativas en relación con la IA podría provocar una disminución de la inversión y "desencadenar una corrección abrupta en los mercados financieros", que se extendería desde las empresas vinculadas a la IA a otros segmentos y erosionaría la riqueza de los hogares.

Asimismo, avisa de que las tensiones comerciales podrían recrudecerse, prolongando la incertidumbre y lastrando aún más la actividad, además del riesgo de que surjan tensiones políticas internas o geopolíticas, introduciendo nuevos niveles de incertidumbre y perturbando la economía mundial a través de su impacto en los mercados, las cadenas de suministro y los precios de las materias primas.

Al mismo tiempo, el FMI señala que un mayor déficit fiscal y una elevada deuda pública podrían ejercer presión sobre los tipos de interés a largo plazo y, a su vez, sobre las condiciones financieras en general.

Por el lado positivo, la institución apunta que la actividad podría verse impulsada aún más por la inversión relacionada con la IA y eventualmente transformarse en crecimiento sostenible si una adopción más rápida de esta tecnología se traduce en fuertes aumentos de productividad y un mayor dinamismo empresarial.

De este modo, el FMI considera crucial reconstruir la capacidad fiscal y mantener la sostenibilidad de la deuda pública ante la persistencia de las apremiantes necesidades de gasto y subraya que los esfuerzos para reponer los colchones fiscales deben basarse en supuestos realistas, incluidos los relativos a las presiones del gasto a largo plazo, y en prácticas sólidas de gestión de la deuda, buscando al mismo tiempo un equilibrio adecuado para un ajuste que favorezca el crecimiento.

Por otro lado, para estabilizar las expectativas y fomentar la inversión en un conjunto más amplio de sectores, insta a los países a priorizar la reducción de la incertidumbre generada y recomienda "establecer y adherirse a marcos de política comercial transparentes y coherentes".

"Esto implica impulsar los esfuerzos multilaterales en relación con los bienes comunes globales clave, actualizar las regulaciones internacionales cuando sea posible y explorar soluciones regionales o plurilaterales cuando corresponda", apunta.