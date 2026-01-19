La dueña de un restaurante chino de Barcelona cuenta lo que le pasó al ir a cobrar a dos clientes: sacaron el móvil, pero no para pagar

Tratar con los influencers es uno de los asuntos más delicados que puede afrontar un restaurante. A veces, los 'famosos' escriben avisando de que van a ir y se ofrecen a dejar una buena reseña en sus redes a cambio de comer gratis. Si el hostelero se niega, sabe que puede enfrentarse a una campaña de desprestigio.

Un caso todavía más kafkiano es el que han vivido en el restaurante chino HAPPY Bao de Barcelona y que una de sus dueñas ha compartido a través de la cuenta de TikTok del local.

"Intentaron comer en el restaurante sin pagarme ni un euro", resume la hostelera, que explica que todo ocurrió "un día normal" en el restaurante, "con el servicio a tope".

"Saca el móvil para enseñarme su cuenta de Instagram"

"Entraron dos creadores de contenido. La verdad es que no los conozco, pero eran muy conocidos. Empezaron a pedir este bao, ese el Xiaolongbao... y muchas cosas para probar y diciendo: 'Esto para el story, esto para Instagram, esto para el TikTok...'. Y yo pensando: 'Pues muy bien, contenido gratis", relata.

La sorpresa llegó cuando ambos clientes acabaron de comer y fueron a la caja a pagar, supuestamente: "Yo les saqué la caja, que era de 68 euros. Saco el datáfono y en vez de sacarme la tarjeta sacan el móvil, pero no para pagar, sino para enseñarme su cuenta".

"Me dicen: 'Te lo pagamos con mis publicaciones", dice la hostelera, que subraya que en su restaurante les "encanta trabajar con creadores", pero subraya que "si no se llega a un acuerdo antes los baos se pagan como todos". Y eso es lo que hicieron finalmente: "Pagaron y se fueron enfadados".

La clave es el artículo 248 del Código Penal.

La ley es muy clara al respecto: si el influencer come sin acuerdo previo y luego dice que "paga con publicaciones" puede constituir una estafa de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal.

Habría estafa si:

Consume el servicio

No paga

Intenta justificarlo con una supuesta "publicidad" no acordada

La situación cambiaría si hubo un acuerdo previo. En ese caso, aunque sea verbal, el acuerdo es válido, pero debe ser concreto (número de posts, red social, fechas).