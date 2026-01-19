Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La dueña de un restaurante chino de Barcelona cuenta lo que le pasó al ir a cobrar a dos clientes: sacaron el móvil, pero no para pagar
Virales
Virales

La dueña de un restaurante chino de Barcelona cuenta lo que le pasó al ir a cobrar a dos clientes: sacaron el móvil, pero no para pagar

Subraya que en su local ese tipo de cosas no se hacen así. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Las luces de un restaurante chino.
Las luces de un restaurante chino.GETTY

Tratar con los influencers es uno de los asuntos más delicados que puede afrontar un restaurante. A veces, los 'famosos' escriben avisando de que van a ir y se ofrecen a dejar una buena reseña en sus redes a cambio de comer gratis. Si el hostelero se niega, sabe que puede enfrentarse a una campaña de desprestigio.

Un caso todavía más kafkiano es el que han vivido en el restaurante chino HAPPY Bao de Barcelona y que una de sus dueñas ha compartido a través de la cuenta de TikTok del local.

"Intentaron comer en el restaurante sin pagarme ni un euro", resume la hostelera, que explica que todo ocurrió "un día normal" en el restaurante, "con el servicio a tope".

"Saca el móvil para enseñarme su cuenta de Instagram"

"Entraron dos creadores de contenido. La verdad es que no los conozco, pero eran muy conocidos. Empezaron a pedir este bao, ese el Xiaolongbao... y muchas cosas para probar y diciendo: 'Esto para el story, esto para Instagram, esto para el TikTok...'. Y yo pensando: 'Pues muy bien, contenido gratis", relata.

La sorpresa llegó cuando ambos clientes acabaron de comer y fueron a la caja a pagar, supuestamente: "Yo les saqué la caja, que era de 68 euros. Saco el datáfono y en vez de sacarme la tarjeta sacan el móvil, pero no para pagar, sino para enseñarme su cuenta".

"Me dicen: 'Te lo pagamos con mis publicaciones", dice la hostelera, que subraya que en su restaurante les "encanta trabajar con creadores", pero subraya que "si no se llega a un acuerdo antes los baos se pagan como todos". Y eso es lo que hicieron finalmente: "Pagaron y se fueron enfadados".

La clave es el artículo 248 del Código Penal.

La ley es muy clara al respecto: si el influencer come sin acuerdo previo y luego dice que "paga con publicaciones" puede constituir una estafa de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal.

Habría estafa si:

  • Consume el servicio
  • No paga
  • Intenta justificarlo con una supuesta "publicidad" no acordada

La situación cambiaría si hubo un acuerdo previo. En ese caso, aunque sea verbal, el acuerdo es válido, pero debe ser concreto (número de posts, red social, fechas).

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Virales