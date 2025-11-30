Una malagueña explota contra la gentrificación y su discurso es la voz de muchos

La gentrificación se ha convertido en uno de los grandes problemas de muchas ciudades españolas. El hecho de que muchos lugares hayan cambiado su población -en muchas ocasiones por extranjeros con un alto nivel adquisitivo- ha hecho que los precios suban de manera desorbitada.

Esta deriva, que ahoga cada vez más a los residentes, no solo hace que éstos tengan en muchas ocasiones que dejar las zonas donde han vivido por no poder permitirse los nuevos precios, sino que también conlleva que muchos barrios acaben perdiendo su identidad.

Como queja ante esta situación cada vez más asfixiante, muchos residentes de estas zonas alzan la voz, como es el caso de la usuaria de TikTok Rosalía Quirante (@rosalia.mar).

"Estoy de escuchar hablar en inglés... ¿Racista de guiris? Sí soy. ¡Sí soy! O sea, yo antes bajaba por mi barrio con mi abuela cuando era pequeña y saludaba a Marisa, y saludaba a Chari, y saludaba a Paquita... Ahora no conocimos a nadie. ¡Está todo lleno de guiris!", ha censurado la malagueña.

"De guiris, de brunch y de café de especialidad. ¿Dónde está el bar? Tanto que en Valencia: 'No, el almorzaret'. ¡Me cago en la puñetera madre!", ha exclamado la española.

"O sea, el Cabañal está... La Malvarrosa está... O sea, ¡hecha por y para los guiris! Que también pienso: ¿Los guiris? Los guiris tienen que estar hasta los cojones", ha exclamado la usuaria.

"Quiero decir, tú te vienes de otro país a vivir aquí y tú quieres tu zumito de naranja, tus tostadas con jamón... Que mierda ya con el aguacate, el salmón, el café, el matcha, el bacon, los huevos revueltos... Eso ya se come en todo el mundo, ¡en todo el mundo!", ha criticado la malagueña.

"Yo si me voy a Portugal pues quiero mi mollete este que hacen con bacalao, no comer una tostada de aguacate con salmón. ¡Oh, por Dios!", ha concluido, difundiendo así la opinión de muchos.