Una malagueña explota contra la gentrificación y su discurso es la voz de muchos
"¿Racista de guiris? ¡Sí soy!".

Protesta anti gentrificaciónNurPhoto via Getty Images

La gentrificación se ha convertido en uno de los grandes problemas de muchas ciudades españolas. El hecho de que muchos lugares hayan cambiado su población -en muchas ocasiones por extranjeros con un alto nivel adquisitivo- ha hecho que los precios suban de manera desorbitada.

Esta deriva, que ahoga cada vez más a los residentes, no solo hace que éstos tengan en muchas ocasiones que dejar las zonas donde han vivido por no poder permitirse los nuevos precios, sino que también conlleva que muchos barrios acaben perdiendo su identidad.

Como queja ante esta situación cada vez más asfixiante, muchos residentes de estas zonas alzan la voz, como es el caso de la usuaria de TikTok Rosalía Quirante (@rosalia.mar).

"Estoy de escuchar hablar en inglés... ¿Racista de guiris? Sí soy. ¡Sí soy! O sea, yo antes bajaba por mi barrio con mi abuela cuando era pequeña y saludaba a Marisa, y saludaba a Chari, y saludaba a Paquita... Ahora no conocimos a nadie. ¡Está todo lleno de guiris!", ha censurado la malagueña.

"De guiris, de brunch y de café de especialidad. ¿Dónde está el bar? Tanto que en Valencia: 'No, el almorzaret'. ¡Me cago en la puñetera madre!", ha exclamado la española.

"O sea, el Cabañal está... La Malvarrosa está... O sea, ¡hecha por y para los guiris! Que también pienso: ¿Los guiris? Los guiris tienen que estar hasta los cojones", ha exclamado la usuaria.

"Quiero decir, tú te vienes de otro país a vivir aquí y tú quieres tu zumito de naranja, tus tostadas con jamón... Que mierda ya con el aguacate, el salmón, el café, el matcha, el bacon, los huevos revueltos... Eso ya se come en todo el mundo, ¡en todo el mundo!", ha criticado la malagueña.

"Yo si me voy a Portugal pues quiero mi mollete este que hacen con bacalao, no comer una tostada de aguacate con salmón. ¡Oh, por Dios!", ha concluido, difundiendo así la opinión de muchos.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 