Una profesora deja salir a una alumna de 15 años antes de acabar la clase y el desenlace suma más de 100.000 ‘me gusta’

La decisión de una profesora de priorizar un momento importante para una alumna de 15 años se ha vuelto viral. La usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter) @SilvanaBuono, quien ejerce como profesora de Castellano, Literatura y Latín, ha compartido en la red social el motivo por el que dejó salir a una alumna de clase diez minutos antes de terminar, lo que ha generado tanto críticas como alabanzas.

"Una alumna de tercero me pidió permiso para maquillarse en los últimos 10 minutos de clase porque la pasa a buscar el novio y estaba muy emocionada. Le dije que sí, claro. Yo también tuve 15 años", ha afirmado la usuaria en 'X' (antes conocido como Twitter).

La publicación, que lleva ya acumulados más de 2 millones de visualizaciones y unos 100.000 'me gusta', ha provocado cientos de comentarios. Algunos, partidarios de lo que hizo, entienden la acción de la profesora, aunque otros, por el contrario, la han criticado al considerar que está "muy mal hecho".

"El tiempo de clase debe aprovecharlo estudiando, déjate de maquillajes y de tonterías, para eso ya tiene todo el tiempo restante cuando no está en clase. Me parece mal por ella, pero fatal y pésimo por ti que se supone que eres la docente responsable", critica @teogogo2016.

"Hay momentos que parecen pequeños, pero son la memoria más feliz de toda una vida", señala, por el contrario, el usuario @noroafk. "Amo la confianza", escribe otro, a lo que lo la profesora ha respondido: "Es casi lo que más me gusta de este trabajo: la confianza que podemos llegar a inspirar en los chicos. Que pase eso, me hace feliz".

Como curiosidad, en España, los estudiantes de secundaria, que abarca los cursos de 12 a 16 años, pasan una media de 30 horas semanales en el aula, según datos del Ministerio de Educación.