Una profesora muestra lo que hace en clase y conmueve a miles: "Lo que hace por los niños vale más que el 90% de los trabajos"

La ciencia ha demostrado que repetirse a uno mismo mensajes positivos ayuda a mejorar la autoestima, ya que provoca una activación en el cerebro para fortalecer patrones de pensamiento positivo.

Ello es algo que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida: el trabajo, el deporte e incluso la educación de los niños. Precisamente, eso es lo que ha decidido hacer una profesora estadounidense.

La docente, que imparte clases en el primer curso de educación primaria, ha publicado un vídeo en la red social Instagram en el que enseña a sus seguidores cómo hace que sus alumnos repitan cada día mensajes positivos para hacer que su autoconfianza aumente.

En el vídeo, que acumula ya casi un millón y medio de reproducciones, se muestra cómo cada mañana la profesora da comienzo a la jornada invitando a todos sus alumnos a repetir en coro una serie de afirmaciones positivas.

En concreto, la docente anima a sus alumnos a decirse lo siguiente: "Soy genial. Soy inteligente. Soy fuerte. Soy querido. Soy un líder. Soy guapo. Puedo hacer cosas difíciles. Tengo derecho a cometer errores. Soy amable. Escucho. Soy respetuoso. Soy un buen niño. Y voy a pasar el mejor día del mundo".

Tras pronunciar esas palabras, los niños besan su mano, se tocan la frente y miran a un compañero para decirle "me alegro de que estés aquí". Una vez terminado el 'ritual', el día de clases comienza.

Esta forma de tratar a los alumnos y ayudarles a que mejoren su autoestima ha conmovido a miles de las personas que han visto el vídeo. En los comentarios de la publicación, uno de los usuarios ha subrayado que "lo que ustedes hacen por estos niños tiene más valor que el 90% de los trabajos".

Por su parte, otro internauta ha destacado que "algunos de estos pequeños nunca oirán en otro lugar que son inteligentes y queridos. Ustedes cambian sus vidas".