Una uruguaya explica lo que le llamó una señora en el trabajo y su reacción: fue un malentendido

La usuaria de TikTok @emi_grando es uruguaya y ha publicado un vídeo quejándose de lo que le ha llamado una mujer mientras trabajaba en una tienda de electrodomésticos.

Sin embargo, una de sus compañeras le ha explicado qué fue lo que realmente quería decir la clienta: "Yo pensaba que me estaba diciendo que tenía olor a concha".

"Estaba trabajando en atención al cliente y atiendo a una señora bastante mayor. Hacía rato que me venía llamando chocho. Para los que no lo saben, es como si te llaman concha, tajo, vulva", ha empezado relatando.

La joven pensó que "quizás la mujer creía que ella se llamaba Concha" y que por eso se estaba refiriendo así. Pero, después, le soltó un "ole tu coño", dejando a la empleada sorprendida por la expresión.

"Después de atender a esta señora yo le expliqué a una compañera la situación y le dije que me ha insultado. Ella se empezó a reír y me explicó que en realidad me estaba felicitando por algo que estaba haciendo bien", ha resuelto finalmente.

Para terminar, ha opinado que "llamar a alguien chocho cada dos minutos es como tener una fijación con eso".