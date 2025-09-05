Una señora le dice a Chicote a la cara que fue "muy desagradable" con ella y así reacciona el cocinero 

El Intermedio ha estrenado una nueva sección en la que un famoso se somete al escrutinio público del pueblo mientras permanece agazapado en una furgoneta escuchando todo lo que dicen de él.

Alberto Chicote ha sido el primero en participar en esta sección de Isma Juárez y se ha llevado una sorpresa cuando una señora ha contado la desagradable experiencia que vivió con el cocinero en un bar.

El reportero le ha preguntado directamente que qué opinan de Chicote y una de ellas ha dicho que es "muy especial". La otra ha contado que "tomando algo un día en un bar me acerqué a él y fue muy desagradable".

"Simplemente le pedí un autógrafo para mi hijo y fue súper desagradable. No quiero mucho con él la verdad. Me sentó mal porque no me gusta molestar a alguien cuando está tomando algo ni acercarme y fue un poquito borde", ha relatado la mujer.

"Qué raro", ha dicho sorprendido Chicote. "A lo mejor tenía un mal día, puede ser. Pero siempre es bonito las segundas oportunidades", le ha dicho Isma Juárez mientras el cocinero salía de la furgoneta.

"Sí, sí. Y le sigo viendo en la tele algunas veces", ha dicho la señora, que ha admitido que ya le dijo en persona que había sido "muy desagradable" y que él le había respondido que estaba tomando algo en su tiempo libre pero, ha añadido, Chicote le respondió "de mala manera".

Al salir de la furgoneta, Chicote ha explicado que ha intentado recordar el momento. "No sé lo que pasaría ese día. Normalmente siempre me tiro la foto", ha apostillado el cocinero ante la mujer.

Finalmente, se han dado un abrazo y han firmado la paz y se han hecho un selfie. "Hemos hecho las paces pero ya se me había pasado. Se me olvidó al día siguiente", ha reconocido antes de admitir que fue todo hace siete años.