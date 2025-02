Unos padres le mandan este surrealista mensaje a un profesor y su respuesta no puede ser más irónica

El profesor de Primaria Gerard Alarcón, un docente con más de 1.000.000 de seguidores en su perfil de TikTok (@maestrodecolegio), ha publicado un vídeo en el que muestra tres correos surrealistas que le han enviado varios padres de sus alumnos.

En el primero le piden que cambie el horario del recreo para que su hijo pueda comer antes de esa hora: "Mi hijo siempre tiene hambre a las 10.30 y el recreo es a las 11, ¿podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre, gracias".

Alarcón ha reaccionad de forma irónica a esta surrealista petición: "Si hace falta le montamos una mesa con mantel, unas velas para que coma... fantástico".

Tras este primer correo ha compartido dos más. En el segundo le piden que cambie el bolígrafo para corregir el examen y trabajo de su hijo: "Le agradecería que no use bolis rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad. Podría corregir en rosa pastel o verde agua". "Y con purpurina, no vaya a ser que que el examen ataque", ha respondido.

Por último, le han pedido directamente que suba una nota: "Ayer mi hija llegó triste porque le puso un 5 en un trabajo. Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias". Aquí Alarcón directamente solo ha podido mostrar su perplejidad al quedarse sin palabras para responder a este mensaje.

Su vídeo se ha hecho viral con miles de reproducciones y, además, también ha dado el salto a X donde varios usuarios lo han compartido dejando claro que no dan crédito a que haya familias que hagan este tipo de peticiones.