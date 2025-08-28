Unos testigos de Jehová llaman a su casa y lo que hace su padre ya lo han visto más de medio millón de personas

La lista de quejas por las llamadas telefónicas procedentes de números desconocidos cada día son más y más. En redes sociales como X (la anteriormente conocida como Twitter) muchos usuarios acostumbran hasta a montar su listín telefónico para enseñar lo que vive y representar a muchas personas.

Sin embargo, estas no son las únicas quejas y situaciones incómodas que se viven a diario por todo el país. También ocurren de forma presencial con visitas con llamadas directamente al timbre de la puerta de casa.

Esto le ha pasado a la usuaria de X @yukilyd, que ha narrado la situación que ha vivido cuando su padre ha abierto la puerta y, las personas que habían llamado, resultaban ser unos testigos de Jehová.

"Han llamado unos testigos de Jehová a la puerta, ha abierto mi padre y la conversación ha sido", ha comenzado diciendo la tuitera, que entonces ha reproducido como ha sido en un formato diálogo de lo más breve.

"Hola, venimos porque seguro que tú también estás pasando por un momento...", le han dicho a su padre, que ha respondido de forma tajante terminando la conversación. "Soy satánico", les ha contestado antes de proceder a cerrar la puerta.

En otro tuit y para evitar más lío, la tuitera ha aclarado que su padre no es satánico ni nada que ver. "Mi padre no es satánico ni es nada, no cree en ninguna religión", ha señalado, bromeando en respuestas a usuarios con que lo ha gestionado de forma "bien rápida".

Además, ha señalado que ella sí que abre porque no los diferencia hasta que empiezan a hablar. "Siempre creo que es gente que necesita algo", ha apuntado, antes de explicar que su familia ya les ha dicho de forma educada que no querían nada y que, a pesar de este aviso, siguen llamándoles.

Su publicación se ha hecho viral y en cuestión de horas acumula más de medio millón de reproducciones, 14.000 me gusta y ha superado los 500 compartidos. En resumen, la historia y la respuesta de su padre se ha convertido en uno de los tuits más vistos del día.