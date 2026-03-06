Trump se pone a rezar junto a un grupo de pastores en el Despacho Oval: "Por nuestras tropas"

"A Dios rogando y con el mazo dando". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien junto al mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, lleva seis días bombardeando Irán, ha sacado su faceta religiosa este jueves protagonizado una escena tan surrealista, como real.

El mandatario, que suele mencionar a Dios de forma habitual en sus discursos, se puso a rezar con los ojos cerrados en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a un grupo de pastores (algunos agarrando la mano del presidente) para pedir protección para la nación y sus tropas, en plena escalada del conflicto de Irán y apenas unos momentos antes de su reunión con el Inter de Miami.

El rezo completo:

El rezo se centró, fundamentalmente, en el presidente de los Estados Unidos y las tropas estadounidenses que actualmente sirven en la guerra de Irán, la cual perpetró la administración republicana en conjunto con la israelí hace casi ya una semana. La reunión fue organizada por la Oficina de Fe, una institución creada por Trump e instalada en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

"Oramos para que su bendición y favor continúen sobre él. Oramos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente, y Señor, que lo guíes en estos tiempos difíciles que enfrentamos. Oramos por tu gracia y protección para él. Oramos por tu gracia y protección para nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas", decía el rezo.

"Y Padre, solo oramos para que continúes dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra gran nación. Al regresar a una sola nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, oramos por tu bendición celestial sobre él en el nombre de Jesús", agregaba.

En los rezos no se escuchó en ninguna ocasión que pidiesen por ninguna de las cien niñas asesinadas tras el bombardeo a un colegio en Irán. Desde el inicio del conflicto, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRNA) ha contabilizado un total de más de 1.000 personas fallecidas. Además, más de 5.400 civiles, incluidos 100 niños, han resultado heridos.