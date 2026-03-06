Gonzalo Miró, a una tertuliana de TVE tras decir esto de Sánchez y Franco: "Cuando alguien dice esas salvajadas hay que pararlas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su recepción al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, el 18 de noviembre de 2025.

Momento de tensión el que se vivió este miércoles TVE entre la periodista Isabel Durán y Gonzalo Miró, presentador junto con Marta Flich de Directo al grano, el programa vespertino de TVE.

En un momento del debate y mientras se hablaba de que el Gobierno de Pedro Sánchez no permitía a Estados Unidos el uso de las bases militares de Morón y Rota, la periodista Isabel Durán lo comparó con Franco.

"La actitud de Sánchez, que cada vez se parece más a Franco", ha espetado la periodista, que ha apostillado que, al igual que Sánchez ahora, "prohibió también a EEUU utilizar las bases de Rota y de Morón".

"Franco era un dictador"

"Franco era un dictador", le ha dicho Gonzalo Miró. "¿Oye puedo hablar?", ha dicho Durán. A lo que el presentador ha respondido: "Es que cuando dices esas salvajadas alguien tiene que pararlo Isabel, tú no puedes venir aquí y soltar que Sánchez cada vez se parece más a Franco".

"¿Basado en qué?", se ha preguntado el presentador. "Tú lo que no tienes derecho es a no dejarme hablar porque en esta televisión", ha comentado Durán. "No, tú vienes aquí y dices lo que te de la gana, otra cosa es que no te podamos replicar", le ha dicho de nuevo Gonzalo Miró, visiblemente molesto.

La periodista ha comentado que Pedro Sánchez "se dirige a la nación sin pasar por el Congreso de los Diputados. Él se cree el presidente o quién sea fuera de una democracia parlamentaria. Lo primero es ir al Parlamento. Esto lo hace Sánchez por una clave interna electoral, adelanto electoral".

"Pero si es que con Franco no había elecciones", le ha dicho, de nuevo, Gonzalo Miró. El presentador ha tomado la palabra y le ha vuelto a comentar: "Venga en qué más se parece Sánchez a Franco, quédate a gusto va".

"Las dos cosas que te he dicho son las que las clava", ha replicado Durán. "Lo de las bases militares que nada tiene que ver con lo que está pasando ahora pero bueno", le ha respondido Miró.

"Ahora voy a lo que quiero decir sobre Sánchez en ese momento que no tiene el paralelismo con Franco pero que es muy grave porque él no está defendiendo los intereses de España, su 'no a la guerra' es para llegar a la polarización total, nos va a subir todo y nos deja solos en el mundo", ha sentenciado la periodista.