Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"¿Esta no es la que siempre va desnuda?": Bad Gyal denuncia cómo la han juzgado desde el principio de su carrera
Cultura
Cultura

"¿Esta no es la que siempre va desnuda?": Bad Gyal denuncia cómo la han juzgado desde el principio de su carrera

La artista presenta este viernes su nuevo disco, 'Más cara'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Bad Gyal, en la alfombra roja de los Premios Goya
Bad Gyal, en la alfombra roja de los Premios GoyaPablo Cuadra/Getty Images

Después de debutar en 2024 con La Joia, Bad Gyal vuelve con un nuevo trabajo más ambicioso y posicionada ya como una de las artistas más relevantes del panorama musical español. La catalana lanza este viernes Más cara, un disco con el que vuelve a reivindicar hacer las cosas a su manera siguiendo sus propios códigos.

Una apuesta que no siempre ha sido fácil. En una entrevista con Javier Herrero en la agencia EFE, Alba Farelo —su nombre real—, ha reflexionado sobre los baches que ha encontrado por el camino por intentar hacer su trabajo a su manera y cómo se ha sentido juzgada constantemente. 

Durante la charla, la propia Bad Gyal se define como "una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es" y lamenta que eso no siempre haya estado bien visto. 

"Se celebra mucho la mujer fuerte, que actúa como quiere y hace cosas que antes se consideraba que solo podían hacer los hombres, este discurso como para ponernos la bandera de 'progres', pero sé que por lo bajini me siguen criticando. Me ha pasado en mi industria o con editores de revista de moda: '¿Esta no es la que siempre va desnuda?'", denunció durante la entrevista la artista. 

Paralelamente en una entrevista en La Vanguardia, Bad Gyal ha reflexionado sobre cómo había pocas mujeres cuando empezó a hacerse un nombre en el género urbano. "En este género la mayoría han sido hombres durante mucho tiempo, y tengo muy buena relación con ellos. En cambio, entre el público, quizás el hombre heterosexual es el que más me ha rechazado, aunque hay muchos chicos que me escuchan y les encanta mi música. Pero siento que son los girls and gays los que han entendido mi proyecto desde el principio", ha destacado la artista. 

Un momento dulce

La artista, que actuó en la reciente gala de los Goya haciendo un homenaje a Barcelona, no solo acaba de lanzar su nuevo disco, sino que está a punto de comenzar una gira para presentar Más cara. Farelo arrancará en Barcelona el próximo 20 de marzo con tres conciertos en el Palau Sant Jordi.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Después la artista pasará por Madrid con otros tres espectáculos en el Movistar Arena y seguirá con fechas en Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos