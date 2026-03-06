"¿Esta no es la que siempre va desnuda?": Bad Gyal denuncia cómo la han juzgado desde el principio de su carrera

Después de debutar en 2024 con La Joia, Bad Gyal vuelve con un nuevo trabajo más ambicioso y posicionada ya como una de las artistas más relevantes del panorama musical español. La catalana lanza este viernes Más cara, un disco con el que vuelve a reivindicar hacer las cosas a su manera siguiendo sus propios códigos.

Una apuesta que no siempre ha sido fácil. En una entrevista con Javier Herrero en la agencia EFE, Alba Farelo —su nombre real—, ha reflexionado sobre los baches que ha encontrado por el camino por intentar hacer su trabajo a su manera y cómo se ha sentido juzgada constantemente.

Durante la charla, la propia Bad Gyal se define como "una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es" y lamenta que eso no siempre haya estado bien visto.

"Se celebra mucho la mujer fuerte, que actúa como quiere y hace cosas que antes se consideraba que solo podían hacer los hombres, este discurso como para ponernos la bandera de 'progres', pero sé que por lo bajini me siguen criticando. Me ha pasado en mi industria o con editores de revista de moda: '¿Esta no es la que siempre va desnuda?'", denunció durante la entrevista la artista.

Paralelamente en una entrevista en La Vanguardia, Bad Gyal ha reflexionado sobre cómo había pocas mujeres cuando empezó a hacerse un nombre en el género urbano. "En este género la mayoría han sido hombres durante mucho tiempo, y tengo muy buena relación con ellos. En cambio, entre el público, quizás el hombre heterosexual es el que más me ha rechazado, aunque hay muchos chicos que me escuchan y les encanta mi música. Pero siento que son los girls and gays los que han entendido mi proyecto desde el principio", ha destacado la artista.

Un momento dulce

La artista, que actuó en la reciente gala de los Goya haciendo un homenaje a Barcelona, no solo acaba de lanzar su nuevo disco, sino que está a punto de comenzar una gira para presentar Más cara. Farelo arrancará en Barcelona el próximo 20 de marzo con tres conciertos en el Palau Sant Jordi.

Después la artista pasará por Madrid con otros tres espectáculos en el Movistar Arena y seguirá con fechas en Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña.