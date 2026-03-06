Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La UEFA multa al Real Madrid por racismo y cerrará parte de la tribuna sur durante un partido si se produce otro episodio similar
Deporte
Deporte

La UEFA multa al Real Madrid por racismo y cerrará parte de la tribuna sur durante un partido si se produce otro episodio similar

El máximo organismo del fútbol europeo advierte al conjunto blanco de que, en caso de que se vuelvan a detectar comportamientos racistas, clausurará parte de la grada 

Javier Hernández
Javier Hernández
Estadio Santiago Bernabéu vacío
Estadio Santiago Bernabéu vacíoAngel Martinez

Primer aviso de la UEFA al Real Madrid. El máximo organismo del fútbol europeo ha multado al club blanco por "comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición" en una parte de la grada en el último partido de Champions contra el Benfica. Este suceso, ha argumentado la UEFA, le costará al Madrid una multa económica de 15.000 y le supondrá como una especia de strike.

Esto quiere decir que, aunque en el comunicado emitido por la UEFA se "ordena el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (500 localidades de la tribuna sur inferior) durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como anfitrión", realmente no será así.

Aunque suene un tanto extraño es una fórmula muy común que utiliza la UEFA para advertir a los clubes cuando se producen este tipo de episodios en las gradas. Esto quiere decir que esa parte de la grada se cerrará solo si alguien de la afición reincide nuevamente en alguno de los próximos partidos de Champions, pero el Madrid no tendrá que cerrar su grada en el partido vital contra el Manchester City.

Y así deja constancia el propio comunicado en el que se lee que "dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión”.

Este episodio se corresponde, presumiblemente con la actuación de un aficionado presente en la grada de animación en el último partido de Champions en el Santiago Bernabéu, cuando las cámaras le captaron haciendo el saludo nazi. Sin embargo, unos minutos después y tras comprobarlo en las cámaras, los miembros de seguridad del club lo expulsaron del estadio. 

El club se mostró completamente en contra de este tipo de actos y gestos, más si cabe después de lo ocurrido en el partido de ida de los play-offs en los que Vinicius denunció un supuesto insulto racista del jugador del Benfica, Prestianni. 

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

