Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El autor de 'Macarena' da una lección a Trump por utilizar la canción en sus ataques a Irán
Virales
Virales

El autor de 'Macarena' da una lección a Trump por utilizar la canción en sus ataques a Irán

"Yo la hice para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Antonio Romero Monge y Donald Trump
Antonio Romero Monge y Donald TrumpGetty Images- Canva- HuffPost

Directo y al grano. El autor de la canción 'Macarena' ha criticado que la Casa Blanca haya usado su canción para promocionar sus ataques en Irán en un video publicado en redes sociales y ha asegurado que el fin de su tema musical era, precisamente, todo lo contrario. 

"Yo la hice para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo", ha lamentado en declaraciones a Canal Sur Televisión Antonio Romero Monge, componente del dúo 'Los del Río', quien compuso este éxito hace ya unos 33 años. El sevillano ha asegurado que cuando lo vio se le pusieron los "los vellos de punta" y se ha preguntado "¿por qué usar una cosa tan graciosa para algo así?".

El artista español ha reconocido que cuando "una canción que sale al mundo" y que tres décadas después "sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo", cualquiera "puede dispararle y hacerla suya a su antoja", pero ha puntualizado que dicha obra se hizo para alegarle la vida al mundo, no para lo contrario. "Qué culpa tenemos nosotros", se ha preguntado, antes de defender que la canción "es de la tierra de María Santísima". 

En el video en el que los estadounidenses pusieron la canción española, se mostraban imágenes del ataque que provocó el hundimiento de un barco iraní en Sri Lanka, donde viajaban 180 personas. 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza este tipo de propaganda para patrocinar sus ataques u ofensivas contra otro país y/o burlarse de su adversario. Tampoco es la única potencia que realiza este tipo de videos, las fuerzas de Defensa de Israel (aliados de EEUU) también hacen publicaciones similares. En una de las últimas publicadas se podia escuchar la canción de 'Danza Kuduro'. "Nuestros aviones nunca se van de vacaciones", se podía leer en la publicación, 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos