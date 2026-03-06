El autor de 'Macarena' da una lección a Trump por utilizar la canción en sus ataques a Irán

Directo y al grano. El autor de la canción 'Macarena' ha criticado que la Casa Blanca haya usado su canción para promocionar sus ataques en Irán en un video publicado en redes sociales y ha asegurado que el fin de su tema musical era, precisamente, todo lo contrario.

"Yo la hice para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo", ha lamentado en declaraciones a Canal Sur Televisión Antonio Romero Monge, componente del dúo 'Los del Río', quien compuso este éxito hace ya unos 33 años. El sevillano ha asegurado que cuando lo vio se le pusieron los "los vellos de punta" y se ha preguntado "¿por qué usar una cosa tan graciosa para algo así?".

El artista español ha reconocido que cuando "una canción que sale al mundo" y que tres décadas después "sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo", cualquiera "puede dispararle y hacerla suya a su antoja", pero ha puntualizado que dicha obra se hizo para alegarle la vida al mundo, no para lo contrario. "Qué culpa tenemos nosotros", se ha preguntado, antes de defender que la canción "es de la tierra de María Santísima".

En el video en el que los estadounidenses pusieron la canción española, se mostraban imágenes del ataque que provocó el hundimiento de un barco iraní en Sri Lanka, donde viajaban 180 personas.

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza este tipo de propaganda para patrocinar sus ataques u ofensivas contra otro país y/o burlarse de su adversario. Tampoco es la única potencia que realiza este tipo de videos, las fuerzas de Defensa de Israel (aliados de EEUU) también hacen publicaciones similares. En una de las últimas publicadas se podia escuchar la canción de 'Danza Kuduro'. "Nuestros aviones nunca se van de vacaciones", se podía leer en la publicación,