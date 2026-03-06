La famosa actriz turca Sevval Sam, de la serie 'Pecado Original', arrasa con su mensaje directo a Pedro Sánchez

La famosa actriz turca Sevval Sam, con tres millones de seguidores en Instagram y más de medio millón en X, ha decidido mandar un mensaje directo a Pedro Sánchez tras la réplica del presidente español a Donald Trump.

"Gracias, presidente Sánchez. En nombre de toda la humanidad. Nos has devuelto la esperanza", ha escrito Sevval Sam citando un tuit de Sánchez con su comparecencia del pasado miércoles.

El mensaje de la actriz de 53 años, protagonista de series turcas como Pecado Original, tiene en 13 horas un alcance de más de 220.000 personas y cientos de compartidos y de 'me gusta'.

Cabe destacar que Sánchez y España se han convertido en tendencia en Turquía después de que un radar español ayudase a acabar con un misil que supuestamente iba de Irán a Turquía.

En esas declaraciones, Pedro Sánchez dice que la posición del Gobierno de España es clara y se resume en cuatro palabras "NO a la guerra": "El mundo no puede hablar con el idioma de la violencia", ha dicho, insistiendo en que "no se puede responder a una ilegalidad con otra".

Qué dijo Sánchez

En esa misma comparecencia, Sánchez expresó la solidaridad del pueblo español con los países que han sufrido ataques por parte de Irán y con las poblaciones civiles afectadas por la escalada.

Reiteró, además, el rechazo al régimen iraní por la represión que ejerce sobre sus ciudadanos, pero dejó claro que "esa condena no implica respaldar la vía militar como solución al conflicto". "Repudiamos la represión, pero rechazamos esta guerra y pedimos una resolución pacífica", comentó.

El presidente recordó precedentes como la guerra de Irak, impulsada hace años por otro Gobierno estadounidense y apoyada por el llamado trío de las Azores. Aquella intervención, señaló, "nos dejó un mundo peor y más inseguro" y contribuyó al aumento de la amenaza terrorista. "No sabemos si esta guerra será similar, pero no va a traer un orden internacional más justo", dijo también.

Antes de la comparecencia, Donald Trump amenazó a España con bloqueos comerciales y aranceles por no permitir el uso de las bases de Morón y de Rota en los ataques a Irán. Eso sí, Sánchez no replicó en ningún momento al presidente de Estados Unidos en su comparecencia.