Va en el asiento de ventanilla en el AVE, queda una hora para llegar y muchos se identifican con lo que le pasa

La usuaria de TikTok @crisblancofdz ha provocado una oleada de empatía en esa red social tras contar lo que le estaba pasando en un tren en el que viajaba en el asiento de ventanilla.

"Solamente las personas que seáis súper complacientes entenderéis esto. Esto en un tren de Barcelona a Madrid. El tren ha salido hace dos horas y desde que ha salido yo me hago un pis... horrible, pero horrible", explica.

"De esto que dices: me duele la barriga, necesito ir al baño porque, si no, voy a estallar. Pues la persona que tengo a mi lado está profundamente dormida. Pero profundamente. Y, claro, yo no le voy a despertar para poder salir e ir al baño porque me muero de la pena", señala.

"Así me tenga que morir yo, eh, del pis que me estoy haciendo. Estoy haciendo ejercicio de suelo pélvico. Me voy a esperar hasta que lleguemos, que queda una hora y cuando pasa esto el tiempo pasa despacísimo, hasta llegar a Madrid y poder ir al baño", anuncia.

La mujer lamenta que es para todo así de hipercomplaciente: "Claro que sí, los demás siempre por delante yo me puedo morir, da igual".

Entre las miles y miles de reacciones que ha provocado su situación destaca la de una persona que avisa: "Así era yo hasta que me di cuenta de que ni cristo piensa antes en mí y espabilé".

Otros cuentan sus experiencias: "A mí me pasó un viaje de 10 horas y la chica durmió casi todo el vuelo y fue horrible. Ahora en adelante solo silla del pasillo". "Fui yo en un vuelo de 14 horas a Corea. Desde entonces nunca más volveré a coger ventana", dice otro.